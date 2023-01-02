3天逾400人請假爭3個月年終　長勤回應了！「與員工溝通公司困境」

▲長榮航勤行李作業。（圖／記者李姿慧翻攝）

記者李姿慧／台北報導

不滿年終僅1個月，長榮航勤今(1/2)65名員工續請假不出勤，員工更揚言春節、228連假將再依法休假不出勤，恐怕衝擊春節航班，交長王國材喊話長榮集團有賺錢，應站在集團高度妥善照顧子公司員工，讓紛爭早日落幕。長榮航勤今晚也回應了，針對是否增加年終無正面承諾，強調將持續與員工溝通公司困境。

長榮航勤員工元旦連假發起依法休假，透過臨時請假不加班，首日有215名員工請假，昨(1/1)也有151人，今天(1/2)則有65人，3天累計431人次臨時缺勤。

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王國材今上午接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，長榮航勤沒有賺錢，但長榮集團有賺錢，應該從照顧員工方向來做，從集團的高度來處理和協助子公司，照顧員工，讓他們好過年，希望長榮可以妥善處理。

王國材表示，員工是公司的最重要支柱，請長榮集團妥善照顧員工，讓紛爭早日落幕。

長榮航勤今晚也回應了，長榮航勤表示，長榮航勤現階段除了積極招募人才補足人力，以及尋求替代人力補足暫時性缺口，也將會持續與員工溝通公司的困境，避免臨時請假影響航班之情事。

由於長榮航勤前三季虧損9938萬元，長榮航勤強調，在有能力的範圍內一定會照顧員工的福祉，雖然公司面臨疫情以來至去年前三季虧損的窘境，但在疫情好轉以及航班逐漸恢復之際，公司已於去年十一月一日調整技術津貼，年底發放年終獎金及調整薪資。

長榮航勤指出，長榮航勤已依照全球地勤業務的市場機制，逐步調整各項收費，並調整部分業務項目，爭取更佳的營運績效，並會隨著獲利狀況為員工爭取更佳的薪資福利，盡最大的努力照顧員工。