　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

3天逾400人請假爭3個月年終　長勤回應了！「與員工溝通公司困境」

▲▼長榮航勤董事長和主管衝第一線協助行李作業。（圖／記者李姿慧翻攝）

▲長榮航勤行李作業。（圖／記者李姿慧翻攝）

記者李姿慧／台北報導

不滿年終僅1個月，長榮航勤今(1/2)65名員工續請假不出勤，員工更揚言春節、228連假將再依法休假不出勤，恐怕衝擊春節航班，交長王國材喊話長榮集團有賺錢，應站在集團高度妥善照顧子公司員工，讓紛爭早日落幕。長榮航勤今晚也回應了，針對是否增加年終無正面承諾，強調將持續與員工溝通公司困境。

長榮航勤員工元旦連假發起依法休假，透過臨時請假不加班，首日有215名員工請假，昨(1/1)也有151人，今天(1/2)則有65人，3天累計431人次臨時缺勤。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王國材今上午接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，長榮航勤沒有賺錢，但長榮集團有賺錢，應該從照顧員工方向來做，從集團的高度來處理和協助子公司，照顧員工，讓他們好過年，希望長榮可以妥善處理。

王國材表示，員工是公司的最重要支柱，請長榮集團妥善照顧員工，讓紛爭早日落幕。

長榮航勤今晚也回應了，長榮航勤表示，長榮航勤現階段除了積極招募人才補足人力，以及尋求替代人力補足暫時性缺口，也將會持續與員工溝通公司的困境，避免臨時請假影響航班之情事。

由於長榮航勤前三季虧損9938萬元，長榮航勤強調，在有能力的範圍內一定會照顧員工的福祉，雖然公司面臨疫情以來至去年前三季虧損的窘境，但在疫情好轉以及航班逐漸恢復之際，公司已於去年十一月一日調整技術津貼，年底發放年終獎金及調整薪資。

長榮航勤指出，長榮航勤已依照全球地勤業務的市場機制，逐步調整各項收費，並調整部分業務項目，爭取更佳的營運績效，並會隨著獲利狀況為員工爭取更佳的薪資福利，盡最大的努力照顧員工。

ET快訊
快訊／3天逾400人請假爭3個月年終　長勤回應了
國泰產驚傳人事大風吹！　總座記大過、調整12位主管職
買午餐驚見「在地美食」！　店員闖禍後1反應他看傻
袁惟仁被爆烏龍死訊　張宇現身曝他「最新近況」
朱芯儀抗癌1年「決定不拼存活率」：好辛苦！藍勾勾湧入鼓勵
吃到飽「2類食物超傷牙」！牙齒開瓶下場慘：馬上根管治療
百萬網紅認了出軌！淪搖錢樹「婆家狂吸血」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

長榮航勤虧損9938萬「仍發年終、加薪」！他怒批員工：別無理取鬧

3天逾400人請假爭3個月年終　長勤回應了！「與員工溝通公司困境」

科技男跨年約2女友！她偷聽「完美行程」驚呆了：時間管理大師

爸媽幫兒準備2間房「找女兒討頭期」　她氣炸：我連喇叭鎖都沒

陳紫渝發送限量年曆…全台「里民」瘋搶　網路喊價破2千

開工日防雨彈！降雨熱點出爐　周末全台放晴「再迎冷空氣」

彰化二林土雞場再爆禽流感　撲殺1.5萬隻

下午又有人丟假單！長勤請假擴大65人　34班延誤「平均50分鐘」

董座搬行李演戲？被爆1個月沒上內部APP　長勤：抹黑令人遺憾

大陸返台首日陽性率27.8%　莊人祥：基因定序最快周五有結果

蔡依林跨年夜送新年禮物　終於唱《海盜》！笑：明天就不唱了XD

白冰冰花蓮跨年唱《First Love》　獨特白式唱腔...網笑：唱得像失戀ＸＤ

台灣女孩全英文介紹艋舺祭典 超流暢口說驚呆在場外國人！

找水豚君聊煩惱大談心　牠乖乖傾聽滿臉無奈XD

艾薇兒《Girlfriend》就是青春　《Complicated》誰沒聽過！

是青春！灌籃高手來了！　上杉昇重現《直到世界盡頭》

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

張韶涵跨年開唱遭諷「車禍現場」　網PO現場片揭真相怒了

王心凌蘇有朋互COVER名曲！　《紅蜻蜓》《愛你》舞台交換

宋慧喬遇霸凌仔「一拳貓下去」　身上全是疤...佈局18年復仇

長榮航勤虧損9938萬「仍發年終、加薪」！他怒批員工：別無理取鬧

3天逾400人請假爭3個月年終　長勤回應了！「與員工溝通公司困境」

科技男跨年約2女友！她偷聽「完美行程」驚呆了：時間管理大師

爸媽幫兒準備2間房「找女兒討頭期」　她氣炸：我連喇叭鎖都沒

陳紫渝發送限量年曆…全台「里民」瘋搶　網路喊價破2千

開工日防雨彈！降雨熱點出爐　周末全台放晴「再迎冷空氣」

彰化二林土雞場再爆禽流感　撲殺1.5萬隻

下午又有人丟假單！長勤請假擴大65人　34班延誤「平均50分鐘」

董座搬行李演戲？被爆1個月沒上內部APP　長勤：抹黑令人遺憾

大陸返台首日陽性率27.8%　莊人祥：基因定序最快周五有結果

長榮航勤虧損9938萬「仍發年終、加薪」！他怒批員工：別無理取鬧

《葉問》男星爆7年婚變！　老婆不知情「出來解釋」他回應吐實了

昆山吳江疫情燒「很難找到沒陽的人」　台商：狀況慘烈，提前放假

3天逾400人請假爭3個月年終　長勤回應了！「與員工溝通公司困境」

女友閨蜜狂聊色！頂樓約戰喊「打炮還蠻爽」　他忍不住下場超慘

國泰產驚傳人事大風吹！　總座記大過、調整12位主管職

袁惟仁被爆烏龍死訊　好友張宇現身曝他「最新近況」！

強尼戴普新作耍大牌！　同劇演員爆「跟導演怒吼互罵」揭他惡習

王少偉愛上「台版松隆子」！　難忘躲初戀衣櫃2小時：私訂終身的感覺

科技男跨年約2女友！她偷聽「完美行程」驚呆了：時間管理大師

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

生活熱門新聞

今全台有雨！10級強風要來了　下波冷空氣時間曝

竹科遊日潮　爆10團有9團必跑「極樂行程」

即／Joeman證實熱戀中！元旦照閃炸

路人抬頭看101煙火　驚見旅館男女

紫南宮1年湧入54萬信徒！借3.3億錢母還款6億

自陸返台「唾液PCR」昨採524人次　陽性率27.8%

長勤請假抗議！寧花2倍薪找派遣卻未加年終　一畫面讓員工更心寒

一張照曝台灣人多怕冷！羽絨外套暖不暖？靠這招免當冤大頭

高中妹「連體衣熱舞」仙氣爆表　7萬人朝聖

2023哪場跨年最強　這縣市獲一面倒點名

綁肉羹塑膠繩賣300元　4人買了！網曝暗黑內幕

兒收到「動員召集預告書」　台大醫心驚

年終兩樣情！長榮航勤僅1個月「怒不出勤」　航班大亂「16班延誤」

軍訓役男寢室打麻將！退伍嗨喊：5中隊賭場

更多熱門

相關新聞

下午又有人丟假單！長勤請假擴大65人　34班延誤「平均50分鐘」

下午又有人丟假單！長勤請假擴大65人　34班延誤「平均50分鐘」

不滿年終僅1個月，長榮航勤請假潮今(1/2)邁入第3天，今上午班臨時缺勤43人，較昨天減少許多，不過午班仍持續有員工臨時請假，下午再增22人丟假單，總計今天增加為65人臨時請假，長榮航勤調派70到80人投入支援，截至今下午3時，約有34班延誤超過15分鐘，平均延遲50分鐘左右，預期明天可恢復正常。

董座搬行李演戲？被爆1個月沒上內部APP　長勤：抹黑令人遺憾

董座搬行李演戲？被爆1個月沒上內部APP　長勤：抹黑令人遺憾

長勤罷工！董座衝第一線搬行李：還是靠自己

長勤罷工！董座衝第一線搬行李：還是靠自己

長勤董座現身搬行李！員工猛酸「演甚麼」　爆1個月沒上內部APP

長勤董座現身搬行李！員工猛酸「演甚麼」　爆1個月沒上內部APP

長勤請假抗議！寧花2倍薪找派遣卻未加年終　一畫面讓員工更心寒

長勤請假抗議！寧花2倍薪找派遣卻未加年終　一畫面讓員工更心寒

關鍵字：

長榮航勤不出勤年終1個月航班延誤3個月

讀者迴響

熱門新聞

《葉問》男星突宣布「離婚7年演員妻」！

18歲男星陳屍家中！死因是藥物過量…雙親悲揭真相

已婚女警偷吃男警爽遊墾丁　海軍尪心碎

今全台有雨！10級強風要來了　下波冷空氣時間曝

台南轎班5成員自撞橋墩！　3死2傷

快訊／蘿莉塔深夜拋結婚喜訊！

「上班不要看」正妹員工結婚了！　認秘戀同事2年

丈夫出軌啪上岳母　她心碎離婚

蔡依林台下驚見「長髮妹掉出雙球」！大尺度畫面瘋傳

行李員「遭瞬間吸入飛機引擎」慘死

竹科遊日潮　爆10團有9團必跑「極樂行程」

即／Joeman證實熱戀中！元旦照閃炸

路人抬頭看101煙火　驚見旅館男女

「總統不爽快發現金」　綠幕僚揭原因

「產檢發現胎停」二度失去寶寶！林舒語崩潰：為什麼又離開

更多

最夯影音

更多
蔡依林跨年夜送新年禮物　終於唱《海盜》！笑：明天就不唱了XD

蔡依林跨年夜送新年禮物　終於唱《海盜》！笑：明天就不唱了XD
白冰冰花蓮跨年唱《First Love》　獨特白式唱腔...網笑：唱得像失戀ＸＤ

白冰冰花蓮跨年唱《First Love》　獨特白式唱腔...網笑：唱得像失戀ＸＤ

台灣女孩全英文介紹艋舺祭典 超流暢口說驚呆在場外國人！

台灣女孩全英文介紹艋舺祭典 超流暢口說驚呆在場外國人！

找水豚君聊煩惱大談心　牠乖乖傾聽滿臉無奈XD

找水豚君聊煩惱大談心　牠乖乖傾聽滿臉無奈XD

艾薇兒《Girlfriend》就是青春　《Complicated》誰沒聽過！

艾薇兒《Girlfriend》就是青春　《Complicated》誰沒聽過！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面