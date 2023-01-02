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王鴻薇批蔡英文「還稅愚民」　提3點質疑：非未雨綢繆是為己籌謀

▲▼王鴻薇提出三點質疑諷蔡英文無疑是「還稅愚民」。（圖／翻攝自王鴻薇臉書）

▲王鴻薇提出三點質疑批蔡英文無疑是「還稅愚民」。（圖／翻攝自王鴻薇臉書）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨北市立委候選人王鴻薇先前拋出還稅於民的議題獲得朝野共識，總統蔡英文於1日元旦談話中提到，稅收超徵的錢要花在刀口上，坦言政策決定「不容易」。對此，王鴻薇2日在臉書痛批這無疑是「還稅愚民」，且針對蔡英文的談話提出三點質疑，指出蔡英文根本不是未雨綢繆是「為己籌謀」。

王鴻薇指出，第一， 她認為，蔡英文還稅於民政策內容不清不楚，沒有回應社會期待，因為蔡英文表示，「預留一定的財源以備不時之需，並且在財政許可範圍內，適時研議全民共享的可行方案。」，但政府超徵的稅收，如何撥用，國安會議之後本該清楚明白交代，無視朝野共識更是讓人民期待落空。

第二，蔡英文說，「作為負責任的政府，我們必須要未雨綢繆，把寶貴的資源，優先協助高風險的國人與產業，來維持國家因應危機的韌性。」那麼她想請問蔡英文高風險的國人與產業是指什麼？涉嫌炒股的高端？還是以認知作戰為名，挹注到網軍部隊去？

至於蔡英文說要用1000億元來撥補勞健保基金財務缺口與電價補貼，王鴻薇認為立意很好，「但之前政府都在睡覺嗎？」她質疑，從2017年開始，除了2020年之外，稅收其實是年年超徵，到今年為止，蔡英文執政以來稅收超徵達1.1兆，去年也有超收狀況，勞健保的缺口和電價補貼為何之前不做？如果她沒有出來主張還稅於民，這筆錢就不用補在這嗎？還打算怎麼亂花嗎？

王鴻薇表示，對於超徵的稅收，還於人民本就天經地義，這也是不分黨派共同的共識，但是顯然政府並不這麼想。蔡英文表示「作為負責任的政府，我們必須要未雨綢繆。」，她大酸，「笑死人，蔡英文有未雨綢繆嗎？根本是為己籌謀吧！」

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王鴻薇蔡英文還稅於民稅收超徵未雨綢繆

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