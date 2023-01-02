吳怡農邀「大咖」加持選情　衝藍營鐵票倉嘆艱困

▲吳怡農與許淑華前往北松山車隊掃街。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台北市第三選區立委補選周日投票，民進黨候選人吳怡農2日下午直搗藍營票倉北松山區車隊掃街，吳說，這選區對民進黨來說非常艱困，「我們在這邊從來沒有勝選過」，並預告周六選前之夜將邀請紙風車劇團演出，本周包括代理黨主席陳其邁、副總統賴清德都將參與輔選行程。

吳怡農今天下午從北松山區民權橋下出發掃街，台北市議員許淑華陪同相挺。吳怡農會前受訪說，台北市立委第3選區對民進黨來說非常艱困，「我們在這邊從來沒有勝選過，所以我們特別需要所有的好朋友、好夥伴，」，感謝許淑華陪同。

媒體提問，是否擔心「大咖牌」打得比國民黨對手王鴻薇晚？吳怡農說，許淑華就是北松山區的大咖；許淑華則直言，說台中市長盧秀燕、國民黨主席朱立倫加持只是集結藍營選票，中間選民相信支持的是候選人，不是投給盧秀燕、朱立倫，吳怡農有一個愛台灣的心，要為民認真做事，而不是靠大牌拉抬造勢。

此外，吳怡農透過臉書分享，他要向紙風車劇團兒童藝術下鄉致敬，兩年前他有機會受邀前往紙風車在花博的表演，今年很高興能夠贊助紙風車1月7日晚上7點，來到花博公園花海廣場演出經典親子劇「武松愛老虎」，以具體的行動向紙風車所有的工作同仁致敬，感謝他們這十幾年來，對下一代的藝術教育，無私且不間斷的付出。