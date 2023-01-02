蔡英文不發錢　學者分析背後盤算：恐要綁樁

▲總統蔡英文發表2023新年談話。（圖／總統府提供）

記者皮心瑀／台北報導

針對稅收超徵4500億，總統蔡英文發表2023新年談話表示，資源優先協助高風險產業等用途，餘裕才研議全民共享，引來不少民進黨立委反彈。東華大學教授施正鋒指出，這背後有三個重點問題，而蔡英文把錢拿在手上，前副總統陳建仁要選總統還有懸念，最後若用來補貼百工百業，就是綁樁。

蔡英文1日提到，稅收超徵將朝撥補勞健保財務缺口、支應韌性經濟方案、預留財源以備不時之需這3個方向規劃使用；只有在財政許可範圍之內，才會適時來研議全民共享的可行方案。

蔡英文說，她知道有人主張要皆大歡喜，要將這筆錢平均分給每一個人，但在全球經濟高度不確定的時刻，做為負責任的政府必須要未雨綢繆，這個決定不容易，但為了國家必須這樣做，也要請國人能夠理解並支持。

施正鋒在《TVBS戰情室》表示，稅收超徵其實有三個關鍵，首先，為什麼還稅於民要開國安高層會議？過去幾年也有超收都沒開；第二為什麼會超收？是營業稅還是所得稅？有沒有可能有比較辛苦的人被影響？至於補貼台電，「我最反對」，因為台電會這樣，是因為能源政策，拿錢去各個縣市特許綠能的部分，補貼到的是民進黨的縣市首長跟派系、樁腳。

施正鋒也指出，如果蔡英文真讓陳建仁出來選總統，現在錢拿在手裡，到時候用來補貼百工百業，那就是綁樁。