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發現金過好年！　他喊話蔡英文「輸成這樣還要發呆多久」

▲▼蔡英文發表元旦談話。（圖／記者黃國霖攝）

▲蔡總統元旦發表新年談話。（圖／記者黃國霖攝）

記者陳俊宏／綜合報導

總統蔡英文宣示，超徵稅收不會普發現金。對此，精神科醫師潘建志呼籲發現金，「選舉都輸成這樣了，還要發呆多久…算是拜託蔡總統啦，簡單發錢給大家過個好年，走出疫情轉換心情，拜託了。」

潘建志在臉書說，面對突然來的三年疫情大流行，經濟低迷，世界各國政府最直接的反應都是發放現金，統計起來，全球受惠於現金發放共有13億人，發放總額約3萬億美元，占全世界GDP的2%；各國第一次發放現金持續平均是4.3個月，大部分會再延長發放，第2次平均期間是6.3個月。

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潘建志指出，有對照研究提到，台灣有些學者主張「發消費券才能經興經濟，發現金會存起來沒有用」，所以總是要多花錢去印消費券再發放程序。他認為，這點擔心是多餘的，現金發放只有少數人（10%左右）會存起來，「生吃都不夠了，還曬乾啊。」

▼蔡總統元旦發表新年談話。（圖／記者黃國霖攝）

▲▼蔡英文發表元旦談話。（圖／記者黃國霖攝）

潘建志表示，消費券多出無謂的支出和行政程序，「拜託，現在已經是支付寶（誤）、LINE Pay和街口支付的年代了。還搞什麼拿身分證、印章和通知單拿消費券，又不是在選舉，勞民傷財。」

潘建志說，大部份研究重點在評估，發放現金對於經濟弱勢階級在身體健康、食物營養、教育、心理疾病各方面的影響，「只有台灣，還在想著凱因斯和羅斯福經濟學裡的乘數效應，發消費券可以提高GDP。」

潘建志提到，再聰明的人，坐在那邊胡思亂想開會半天是沒有用的，科學實證才是解決問題的硬道理，「選舉都輸成這樣了，還要發呆多久？」

▼潘建志呼籲蔡總統發現金。（示意圖／記者周宸亘攝）

▲▼錢,現金,鈔票,銅板,金融,債務,理財,開銷,買賣（圖／記者周宸亘攝）

潘建志建議，政府以最簡單的方式發放現金，直接打錢進帳戶，入戶入心，別再搞什麼振興經濟消費券，不要心心念念著振興經濟的目標，人民福址才是施政重點，帳面上漂亮的GDP成長數字，後面隱藏著貧富差距擴大的黑暗面，出口是成長，內需卻萎縮。

「社會底層的人民已沒有力量去呼喊，也不知道哪種方式對他們最有利啊。」潘建志喊話，「算是拜託蔡總統啦，簡單發錢給大家過個好年，走出疫情轉換心情，拜託了。」

蔡英文在元旦發表2023新年談話，宣示超徵稅收不會普發現金，這政策決定不容易，「錢要花在刀口上」。但英系立委王美惠再度呼籲，請總統體恤基層民眾生活上的壓力，盼普發現金照顧全民。立委何欣純也說，要發現金才能好過年。

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