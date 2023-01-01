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蔡英文擱置普發現金　英系立委嘆：請體恤基層的生活壓力

▲▼蔡英文發表2023新年談話。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文上午發表2023新年談話。（圖／總統府提供）

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文宣示超徵稅收不會普發現金，坦言政策決定「不容易」。不過，英系立委王美惠晚間透過臉書呼籲，「請總統體恤基層民眾生活上的壓力」，再度呼籲盼普發現金照顧全民；同為英系的立委管碧玲也引述數據指，超過6成8受薪階級薪資低於平均薪資，加上房價所得比高，民眾看到經濟發展數字越漂亮，剝奪感越深，盼行政院迅速因應。

蔡英文今天上午發表2023新年談話，談到是否將1800億財政餘裕讓全民共享，她說，作為負責任的政府，必須要未雨綢繆，把寶貴的資源優先協助高風險的國人與產業，希望國人能夠諒解並支持；她也回應媒體提問說，昨天的國安高層會議中，並沒有具體討論發放消費券、現金的時程，都是要視整體經濟局勢討論，「錢要花在刀口上」。

對此，上周曾參與呼籲普發現金1萬元串連的王美惠表示，總統提到「還稅於民發放現金」的決定不容易，還請國人理解，她了解制定一個周全的政策著實不易，但也要請總統體恤基層民眾生活上的壓力。

王美惠說，新冠肺炎的疫情，已讓世界各國陷入經濟蕭條的困境，也面對著通膨的壓力，反觀台灣在這3年總體經濟成長，成績亮眼實屬不易，但這些耀眼的成績，對於一般民眾而言，是很難真正感受得到，因受疫情影響，基層民眾飽受房價、物價高漲之累，以及通貨膨漲和低薪之苦，這些問題已讓年輕人對自己人生的未來，不再抱持著希望。

王美惠強調，如今超徵已是事實，在這農曆年關將至之時，人民很需要「還稅於民」這個政策，她再次呼籲：普發現金，照顧全民。

管碧玲也說明，她因為兩個數字，認為今年發現金特別有理由，不需要擔心是否未來會有比照的問題。她解釋，一是全年總薪資中位數從2016年的46.4萬，成長到2021年的50.6，但同時有68.31%的受薪階級，他們的薪資少於平均薪資，這是歷年來比例最高的一年；二是以2021年全球「房價收入比」來看，台灣比率為21.78，意思是要工作21年不吃不喝，才能買得起一戶房子，台灣排名房價所得比為全球第14高。

管碧玲指出，台灣經濟發展成果亮麗，但是68.31%的人民，看到數字越漂亮，剝奪感越深，房價高攀不上，就更雪上加霜了，總統規劃的方案，改革理想、高度遠見具足，然而，人民的感受，目前顯示的風向，是失落多於體諒，希望行政院要用高度的敏銳，來迅速因應。

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