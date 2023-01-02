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社會 社會焦點 保障人權

影片曝！高雄夢時代跨年「歌手唱歌」台下群毆　2屁孩送醫

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市跨年不平靜！一段影片被放到網路，強調在跨年夜活動當天晚間，夢時代廣場公園有發生群毆情況，畫面清楚拍下一群人推擠互毆，影片長度為46秒；警方出面說明有2人受傷，互不提告傷害，但會追究違反社會秩序維護法的相關責任。

▲高雄夢時代跨年現場驚爆群毆，現在畫面曝光 。（圖／翻攝《社會事》）

▲高雄夢時代跨年現場驚爆群毆，現在畫面曝光 。（圖／翻攝《社會事》）

這段46秒的影片被放到網路，上面寫著：12月31日高雄誇年，夢時代廣場公園也就是時代大道與中華路口的聖誕樹後方，屁孩因為推擠碰撞衝突，爆多人群毆！根據影片，一群人在互相推擠來推擠去，有人打架、有人勸架，也分不清楚誰打了誰，不過整個過程配合台上歌手的歌聲，形成有趣對比。

▲高雄夢時代跨年現場驚爆群毆，現在畫面曝光 。（圖／翻攝《社會事》）

▲高雄夢時代跨年現場驚爆群毆，現在畫面曝光 。（圖／翻攝《社會事》）

轄區前鎮分局警方證實這段影片表示：「1日凌晨0時30分許，前鎮警分局獲報夢時代廣場有2名男子糾紛拉扯狀況，現場員警立即趕赴處理，到場後雙方均已離去，其中18歲張姓男子由朋友載送就醫，另一名16歲羅姓男子則自行搭救護車送醫治療。員警遂至醫院調查了解，該2人因現場人潮擁擠引發推擠糾紛，雙方友人遂將2人拉開、勸離，2男於醫院均表示暫不提出傷害告訴，警方後續依違反社會秩序維護法裁罰。」

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