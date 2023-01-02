跨年好心借2女1780元行充　「一轉頭傻了」她急哭！一票歪樓

▲原PO在桃園跨年。圖為晚會現場。（圖／記者許逸群攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「真的好生氣又好難過！」一位妹子在跨年夜幫助別人，沒想到好心卻沒得到好報，「新年的第一天，行動電源就被人幹走」，心情瞬間盪到谷底。她直呼「那個不便宜，而且我才剛買不到一個月」，忍不住在Dcard發了一篇「尋人啟事」，隔空喊話把東西借走的路人，能趕快物歸原主。

這位女網友在Dcard發文「桃園跨年跟我借行動電源的女生」，說她當晚在桃園跨年，後方兩個女生向她求助借行動電源，「很能理解在外手機沒電真的會很不方便，也沒想太多就借了」。沒想到，再次轉身時就找不到人了，「我還在服務台等到一點多都沒人送去，不曉得是忘了還我就走了，還是看太嗨、擠到前面找不到我。」

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原PO不禁隔空喊話，希望對方有看到的話，趕快把東西還她，心疼直呼行動電源是新買的，而且還不便宜，「真的好生氣又好難過，新年的第一天行動電源就被人幹走。」最後附上該「五合一行動電源」的照片，透露一個要價1780元，確實不便宜。

▲好心妹的行動電源被借走。（圖／翻攝自Dcard）

看到貼文後，不少人都安慰好心妹子，「雖然行動電源暫時找不回來，但是妳可以換個角度想想，新的一年妳就做了一件好事呢」、「如果有看到妳這篇一定會還的，也許是人太多了，也不知情妳在服務台等，拍拍」、「對方也有可能急著找妳」、「希望原PO趕快找到。」

也有人認為，「下次記得要聯絡資訊，然後記得借東西或錢給人，要有要不回的心理準備」、「應該叫她們去找共享行動電源。」還有一票看到行動電源後大歪樓，「借問，這個是真的好用嗎？我看我朋友前陣子也剛買」、「哭！這個好貴，我也有一顆」、「身為購買者之一，這真的是我買過最衝動最貴但最好用的行動充。」