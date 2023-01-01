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長榮航勤集體請假！機師工會聲援　曝「去年年終讓1／4員工出走」

▲▼長榮航勤員工不滿年終僅一個月，集體休假，大批行李無人力處理。（圖／記者李姿慧翻攝）

▲長榮航勤員工不滿年終僅一個月，集體休假，大批行李無人力處理。（圖／工會提供）

記者李姿慧／台北報導

長榮海運豪發逾45個月年終，但同集團長榮航勤年終僅1個月，加上長期人力不足，元旦(1/1)爆發集體請假，僅5成人力出勤，貨物和行李作業人力嚴重不足，上半天已衝擊47航班，且持續擴大中，桃園機師職業工會也發出聲明聲援，支持長榮航勤員工合法休假行動，更指出去年1萬元年終讓1/4員工出走。

桃園機師職業工會表示，自數日之前長榮航勤公司宣布令人心酸的年終獎金額度之後，航勤基層員工已多次表達不滿皆被漠視，終於成為壓垮這個新年的最後一根稻草。據機師工會所知，自上一年度一萬塊「激勵」年終獎金之後，長榮航勤失望的員工出走已超過四分之一，但在公司遲遲未展開人力補充與調薪招募員工的情況下，剩餘的長榮航勤員工在2022年往往必須以缺員方式努力打拼，不僅在原本的客貨機業務上服務母公司長榮航空不遺餘力；完全以人力搬運、裝載的客艙載貨，更是考驗著航勤員工們技術、體力、細心合作的重大作業。

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機師工會表示，可惜在母公司獲利創下歷史、子公司業務大成長的同時，專業經理人仍不願分潤予辛勞的員工。卑微的年終僅僅只是最後一根稻草，過往累積對員工辛勞的漠視、基層人力數字問題的聲音永遠被打壓，這些種種的累積才是壓垮航勤同仁的重擔。工會呼籲所有飛行夥伴對自己的班機延誤心平氣和地看待，並適時對地勤同仁予以鼓勵。

機師工會也呼籲長榮航勤與母公司長榮航空，此刻該是考驗著公司是否秉持著創辦人理念：創造利潤、照顧員工、回饋社會的關鍵時刻了。

機師工會長榮分會聲明也指出，在長榮航空公司前三季營收、盈餘大幅成長甚至遠超過疫情前的榮景下，機師工會去年即不斷要求公司應反應在疫情期間最辛苦的基層員工勞動條件的改善與提升上，然而長榮航空最後所公佈的年終獎金與調薪等事項上，卻讓包括前艙機組員在內的基層員工感到完全心寒。在機師工會與長榮航空公司的和平協議已期滿之際，機師工會已於去年年底正式向桃園市勞動局提出勞資爭議調解，日後倘若長榮航空資方仍堅持拒絕做出合理的回應，工會將循法定勞資爭議相關程序，進一步規劃後續勞資爭議行為之發動。

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