長勤「大規模請假」！桃勤工會力挺拒支援　「醞釀春節接力罷工」

▲長榮航勤員工不滿年終僅一個月，大規模請休假，大批行李無人力處理。（圖／工會提供）

記者李姿慧／台北報導

長榮海運豪發逾45個月年終，長榮航空3個月，長榮航勤僅1個月，截至晚上7時已衝擊79航班，桃機公司和長榮航勤四處「調人」，也打算向華航投資的桃勤調度支援，原已打算春節發動罷工的桃勤工會今則數度發出聲明警告資方，指桃勤已有重大勞資爭議，若介入其他地勤突發事件，後果自負。

根據長榮航勤流出統計，昨約有215名員工請假缺勤，根據民航局掌握，今上午及午班約有151人臨時請假，截至今晚7點，共有79班次航班受到影響。桃機公司和長榮航勤則四處調人支援。

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桃勤企業工會今發出三點聲明，指對於元旦桃園機場其他地勤業者突發不明事件，第一，工會理事長已致電桃勤公司管理階層，請勿介入其他地勤業者突發不明事件。第二，桃勤公司近期已有數件與本會重大勞資爭議尚未妥善處理，如自行調用本會會員介入其他地勤業者突發不明事件，後果自負。第三，敬告本會會員切勿涉入其他地勤業者突發不明事件，避免衍生後續自身不可預期的權益傷害。

桃勤工會隨後又二度發出聲明，強調絕對聲援勞工自發性的申張自身權益行動，資方營運營收無虞之時都不會主動為辛苦勞工張羅『調整事項』，甚至連『恩惠性給予』的時刻都跟勞工斤斤計較，公司管理階層看好了，本會會員只示範一次，敬請期待。

桃勤工會副理事長湯文華表示，今天上午9點桃機針對長勤事件召開危機處理會議，請相關進駐桃園機場地勤公司協助處理危機，桃勤工會理事長第一時間接獲消息，致電公司要求拒絕支援，工人挺工人，且桃勤本身就有勞資爭議，不宜介入，因此請桃勤公司要有自知之明，若公司把人力派遣過去支援長榮航勤，與工會間的勞資爭議就會更不好解決，後果請資方自付，明天長榮航勤也傳出會有約200人持續自主性休假。

湯文華指出，桃勤工會爭取夜間津貼從50元調高為75元、提高4%薪資水平等6案，與資方無共識，後續還有調節事項仍要跟資方徵詢，桃勤工會預計1月6日將前往交通部陳抗，同時也將同步進行罷工投票，不排除春節發動罷工。