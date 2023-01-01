年終1萬變1個月！長榮航勤員工卻超怒　航空界人士曝「2大導火線」

▲長榮航勤員工不滿年終僅一個月，集體休假，大批行李無人力處理。（圖／工會提供）

記者李姿慧／台北報導

長榮集團年終兩樣情，海運豪發逾45個月年終，長榮航空3個月，航勤僅1個月，元旦200人請假發出無聲怒吼，明天請假行動仍持續。航空業人士分析，爆發源頭為去年年終僅1萬元，埋下導火線，今年1個月年終也遠低於長榮航空，但長榮航賺錢有航勤低報價加持，航勤承擔虧損且年終吊車尾，有強烈剝奪感。

長榮航勤集體請假事件，導致今長榮航空航班延遲，截至今下午15時，共計延誤出境37班次、入境22班次，總計共59航班，約3053名旅客出境受影響，影響層面不斷擴大。

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航空界人士指出，長榮航勤是長榮航空關係企業，華航投資的桃勤可以自已接其他譬如國泰航空等地勤業務，但長榮航勤不同，如果長榮航空不願主動積極接其他航空公司業務，長榮航勤就沒生意可言，虧損有其先天性限制。

桃勤工會醞釀春節發動罷工，未料沒有工會的長榮航勤在沒有工會串聯下，透過員工自發性和社群軟體聯繫，突襲式先發動了元旦連假「集體請假和休假」行動，衝擊超過59航班，影響持續擴大中，明天仍有員工持續請假，預估也恐面臨5成員工不出勤困境，盼能等到長榮航勤資方正面回應。

▲長榮航空及長榮航勤曾分別取得國際醫藥冷鏈運輸認證，有助於長榮航空貨運市場競爭力。（圖／長榮航提供）

航空界人士分析，這次長榮航勤員工突襲休假造成強大殺傷力，爆發源頭是從去年開始累積，2021年一整年，在國家防疫狀態下，長榮航空仍有獲利，地勤同仁每一天不管熱或冷穿梭在客艙載貨航班，努力維持正常運作，航空賺錢也是航勤員工努力付出勞動力的成果，因勞動價格很早以前簽下的金額，並未隨基本工資調漲，2021年長榮航空賺錢，航勤沒有分到相對利益，對基層勞工來說，搬貨搬得要死，只能拿到1萬元年終，員工抗爭後才又加發1萬，去年已經埋下導火線。

航空界人士指出，今年引發集體請假的導火線更明顯，長榮航空有賺錢，客運航班8月陸續恢復，航勤從純搬貨到今年有客貨量，還要處理旅客行李，若沒有航勤在轉機或一般旅客部分服務，航空恢復速度不可能這麼快，引發導火線就是長榮航空年終3個月又加發底薪3千元，航勤因為虧損，只發1個月年終獎金，讓航勤弟兄覺得不公平，航空可以賺錢，是因為航勤第一年給長榮航報價造成的，大家說辛苦時，就說集團上下一心，拗人時也是上下一心，發獎金又是集團利益本位主義。

▲長榮航勤。（圖／記者李毓康攝）

長榮航勤人力不足，現有員工工作量加重，航空業人士表示，星宇航空挖走不少長榮航勤員工，比長勤薪水多3千、8千就可以挖走，且星宇工作量相對少，更讓留在長榮航勤員工有相對剝奪感。

該航空業人士指出，長榮航勤員工這次行動不是罷工，是依據勞動基準法的合理性請假，對基層員工來說，公司不願意照顧自己權益，為何要犧牲自己權益，那回家跟家人過節總是可以的吧。

針對此次長榮航勤行動，航空界人士表示，長榮航空賺錢，但沒有長榮航勤弟兄在地面飛機服務，長榮航空是否還能賺錢？更不用說長榮航勤人力招募上有不公平制度，派遣人員比正職薪水高，讓基層心灰意冷，長時間累積下，導致引爆這次合法休假行動，這次長榮航勤沒有好好處理，接下來就是威脅過年春節航班，基層員工沒有想要罷工，第一線很辛苦，也願意年節工作，但必須要有合理報酬，不是想拗就拗。