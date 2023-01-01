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搶看101跨年煙火！把汐五高架當停車場　國道警錄影舉發

▲針對有部分車輛在汐五高架違停搶看跨年煙火，國道警方表示將錄影蒐證逕舉開罰。（圖／記者張君豪翻攝）

▲部分車輛在汐五高架違停看跨年煙火，國道警方表示將錄影蒐證逕舉開罰。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

跨年夜有不少民眾開車在國道汐五高架路間違停觀看煙火，警方指出歷年來都有類似情況，國道警針對2023年跨年煙火這類違規亂象，實施路肩管制，避免民眾為觀看煙火任意停車，總計出動36輛警車59人到場管制，高工局也派出工務段人員幫忙佈設交通錐、橫桿以維國道交通。

國道警方表示：31日接近零點跨年時段，正當台北市101大樓施放煙火之際，國道警方在汐五高架21.5公里處，發現一自小客車駕駛人為看煙火，直接將車輛停於車道上，並已造成後方車輛回堵。

▲針對有部分車輛在汐五高架違停搶看跨年煙火，國道警方表示將錄影蒐證逕舉開罰。（圖／記者張君豪翻攝）

警員立即錄影蒐證，並加派後方巡邏車趕到現場疏導，但因現場攔停不易，警方強調，事後會依蒐證畫面逕舉該車違規，警方將根據〈道路交通管理處罰條例〉第33條第1項第8款「汽車行駛於高速公路、快速公路或設站管制之道路，不遵使用限制、禁止、行車管制及管理事項之管制規則而有下列行為者，處汽車駕駛人新台幣3千元以上6千元以下罰鍰」

國道警方表示：該車為第一台帶頭違規車輛，警方為遏止此一危險行為，率先開出罰單以示警惕，其餘車輛如經檢視蒐證畫面國道臨停違規屬實，警方也將依錄影畫面舉發。國道警呼籲，駕駛人切莫因貪看跨年煙火在國道上面臨時停車，非故障車輛，不可在車道上有臨停行為，民眾切莫任意停車導致後車追撞危險發生。

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