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元旦表演「凌晨三點就集合」　中山女高旗槍隊「禦寒藏玄機」

▲▼中華民國112年元旦總統府升旗典禮，中山女高旗隊。（圖／記者李毓康攝）

▲今年元旦總統府升旗典禮，由中山女高旗槍隊表演揭開序幕。（圖／記者李毓康攝）

記者楊惠琪／台北報導

今年元旦升旗典禮前的暖場活動，由台北市立中山女高旗槍隊揭開序幕，為了這次演出，42名在校生和已經畢業的學姊，兩個月來緊鑼密鼓練習，因為學校離總統府有段距離，凌晨三點就集合，為了在低溫下仍可華麗演出，這次表演服裝經過特殊設計，近距離看才知道暗藏玄機。

中山女高校長張云棻表示，這次獲總統府邀請擔綱元旦升旗的開場表演，演出時間長達15分鐘，因前兩年疫情影響，沒有演出機會，這次旗槍隊成員包含高一到大三學姊，42名演出學生，在校生跟畢業學姊各半，以旗、槍，結合舞蹈的創新演出，希望帶給民眾耳目一新的表演。

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張云棻說，因為表演成員來自各大學的學姊，平常共同練習的時間就只有假日，所以平時是分組異地練習，全員合體練習的次數只有4次，這也展現中山旗槍隊學姊學妹的高度默契，這次最大考驗還有凌晨3點就在學校集合出發前往總統府準備，凌晨5點準時為活動揭開序幕。

▲中山女高旗槍隊。（圖／中山女高提供）

▲中山女高旗槍隊表演服裝經過特殊設計，兼顧保暖與表演美學。（圖／中山女高提供）

由於清晨低溫又擔心下雨，學生求好心切，表演前就決定即使下雨也不穿雨衣上場。張云棻說，這次表演服裝經過特殊設計，不但有預藏暖暖包的空間，還特別設計了皮膚色的衣袖，動態表演過程中難以察覺，是兼顧保暖與表演美學的服裝設計。

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