獨／暌違8年！「中山女高校慶熊」強勢回歸　首波預購搶翻天

▲暌違8年，中山女高再推出125周年校慶熊。（圖／中山女高提供）

記者楊惠琪／台北報導

已經絕版多年的中山女高校慶熊強勢回歸！今年適逢台北市中山女高125周年校慶，校友和師生「敲碗」求再版多年，暌違8年，今年總算再推新款，有穿著招牌白色襯衫、黑短裙的「制服熊」，以及學生最愛的小藍運動服款「運動熊」，首批限量1000隻，開放預購3天就賣出4成。

中山女高秘書許惠耳表示，中山女高在115周年校慶首次推出「制服」款的校慶紀念熊，後來連續兩年推出「運動服」款、「原住民風」款，當時考量3種款式已經很多了，便決定從此「絕版」，不再推出新款，所有存貨也都完售。

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許惠耳說，校慶熊絕版後，陸續有校友、師生為「校慶熊」請命，希望能再版，就連網路蝦皮賣場也漫天喊價，售價硬是貴了3倍，今年適逢125周年校慶，逢5大慶，也剛好是第一版校慶熊推出的10周年，才決定再版，並進行大改款，以類似古典泰迪熊的外貌，重新推出「制服款」、「運動服款」校慶紀念熊，後續也將推出中山女高最愛穿的「小藍褲」造型悠遊卡。

兩款中山女高校慶紀念熊身高約33公分，其中招牌白襯衫、黑短裙的「制服熊」還繡有深藍色「中山女高」字樣，背著墨綠小書包，衣服、書包都是按原尺寸縮小手工製作；「運動熊」則穿著袖珍版夏季白短袖、藍短褲運動服，同樣繡著藍色「中山」校徽字樣，身上還背著黑色後背包。學校委由家長會負責銷售，開放預購3天已在校內掀起搶購潮。

中山女高家長會表示，首波預購僅開放校內師生和校友購買，12月3日校慶當天將在校園公開販售，當天上午9點後，即可到家長會的校慶園遊會攤位現場購買，數量有限，每隻售價1000元，售完為止，今年校慶熊以義賣募款形式，所得收入將作為校內學生社團與學生獎助學金之用。