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中山女高1教師確診　3班學生密切接觸、明到週五線上課程演練

▲▼中山女中,中山女高。（圖／翻攝Google Maps）

▲中山女高因為有一名教師確診，明天起到週五實施線上教學演練。（圖／翻攝Google Maps）

記者許敏溶／台北報導

校園確診連環爆，繼建中、北一女、師大附中等傳出確診，中山女高今天（19日）也有1位教師確診，校方稍早也在學校網站公告，共有3個班級與該師密切接觸，已通知家長接孩子回家，今晚6點將進行學校公共空間消毒，今晚起到4月24暫停晚自習及假日到校自習，週末各項社團活動、練習皆暫停，明天起到週五（22日）實施線上課程演練。

隨著疫情升溫，校園確診個案頻傳，上週建中、北一女、師大附中等明星學校陸續傳出有師生確診，中山女高也不例外，今天也傳出一名老師確診。

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中山女高表示，今天上午接獲一位教師通報確診，校方依照教育局、衛生局規定，在今天上午10時30分召開防疫小組會議，提供接觸者匡列名冊，並透過行政處室及導師發出相關提醒事項，由於該名教師密切接觸班級共有3個班，校方通知家長接孩子返家，不搭乘大眾交通工具，並在中午12時10分召開課發會決議，基於預防性處置，從明天到週五實施線上課程演練。

中山女高校長吳麗卿今天也發出一封「給全校親師生的一封信」，除說明上述內容，也提及是否確定匡列為居家隔離名單，需由衛生局依照疫調判定並發出通知，提醒近日若接到衛生局居家隔離通知，表示經衛生局疫調結果需要配合進行居家隔離，也請家長能協助做好孩子居家隔離規範措施，請大家務必遵守相關防疫措施，共體時艱、合力防疫，共同守護親師生健康。

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