高雄元旦升旗時間、地點出爐！超萌「新年兔兔」一卡通免費領

▲高雄元旦升旗，限量版超萌「新年兔兔」一卡通免費領。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

2023年即將到來！高雄市政府攜手高雄市議會舉行元旦升旗活動，當天歡迎市民齊聚文化中心圓形廣場，一起迎接新年。現場活動將由高雄女中樂儀隊掀開序幕，還有高雄鋼鐵人職籃啦啦隊及海軍陸戰隊樂儀隊帶來精彩演出，此外，也會發放以癸卯兔年及「共融城市，多元並進」2主題為圖的一卡通，僅限量5000張。

高雄市議會連續11年舉辦元旦升旗活動，明年將邁入第12年，議長康裕成、副議長曾俊傑將率領議員和市民朋友一同揮別2022年，迎接後疫情時代的新高雄。

▲高雄元旦升旗活動流程。（圖／記者賴文萱翻攝）

明年元旦升旗典禮將援例在文化中心圓形廣場舉行，活動自早上7點開始，規劃由高雄女中樂儀隊帶頭掀開序幕，高雄鋼鐵人職籃啦啦隊首度加入表演陣容，海軍陸戰隊樂儀隊也將帶來精彩演出。

元旦升旗活動將限量發放5000張特製版「一卡通」，以癸卯兔年為圖及「共融城市，多元並進」主題進行設計，展現城市積極向前及活潑生趣的動力，歡迎市民踴躍參加。

▲高雄元旦升旗免費發送一卡通。（圖／記者賴文萱翻攝）

一卡通號碼牌預計於明年1月1日上午6時起發放，發完為止，並以文化中心卡啡那文化探索館為排隊起點，升旗活動禮成後兌換至上午10時。活動當天實施交通管制，呼籲市民朋友多多利用大眾捷運前往文化中心。

元旦升旗活動重要流程如下：

06：00 發放一卡通號碼牌（預計兌換時間為08：15-10：00）

07：00 高雄女中樂儀隊開場表演

07：15 開場

07：17 高雄鋼鐵人職籃啦啦隊表演

07：25 海軍陸戰隊樂儀隊表演

07：45 升旗典禮

07：55 祈福儀式