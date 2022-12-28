　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高雄元旦升旗時間、地點出爐！超萌「新年兔兔」一卡通免費領

▲▼高雄元旦升旗時間、地點出爐！超萌「新年兔兔」一卡通免費領。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄元旦升旗，限量版超萌「新年兔兔」一卡通免費領。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

2023年即將到來！高雄市政府攜手高雄市議會舉行元旦升旗活動，當天歡迎市民齊聚文化中心圓形廣場，一起迎接新年。現場活動將由高雄女中樂儀隊掀開序幕，還有高雄鋼鐵人職籃啦啦隊及海軍陸戰隊樂儀隊帶來精彩演出，此外，也會發放以癸卯兔年及「共融城市，多元並進」2主題為圖的一卡通，僅限量5000張。

高雄市議會連續11年舉辦元旦升旗活動，明年將邁入第12年，議長康裕成、副議長曾俊傑將率領議員和市民朋友一同揮別2022年，迎接後疫情時代的新高雄。

▲▼高雄元旦升旗時間、地點出爐！超萌「新年兔兔」一卡通免費領。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄元旦升旗活動流程。（圖／記者賴文萱翻攝）

明年元旦升旗典禮將援例在文化中心圓形廣場舉行，活動自早上7點開始，規劃由高雄女中樂儀隊帶頭掀開序幕，高雄鋼鐵人職籃啦啦隊首度加入表演陣容，海軍陸戰隊樂儀隊也將帶來精彩演出。 　

元旦升旗活動將限量發放5000張特製版「一卡通」，以癸卯兔年為圖及「共融城市，多元並進」主題進行設計，展現城市積極向前及活潑生趣的動力，歡迎市民踴躍參加。 　

▲▼高雄元旦升旗時間、地點出爐！超萌「新年兔兔」一卡通免費領。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄元旦升旗免費發送一卡通。（圖／記者賴文萱翻攝）

一卡通號碼牌預計於明年1月1日上午6時起發放，發完為止，並以文化中心卡啡那文化探索館為排隊起點，升旗活動禮成後兌換至上午10時。活動當天實施交通管制，呼籲市民朋友多多利用大眾捷運前往文化中心。

元旦升旗活動重要流程如下：

06：00 發放一卡通號碼牌（預計兌換時間為08：15-10：00）

07：00 高雄女中樂儀隊開場表演

07：15 開場

07：17 高雄鋼鐵人職籃啦啦隊表演

07：25 海軍陸戰隊樂儀隊表演

07：45 升旗典禮

07：55 祈福儀式

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
快訊／台灣兵役恢復1年　大陸外交部回應了
鄭州200台車撞成一團！　行車紀錄器曝光
少子化致註冊率雪崩！　未來5年冰河期「40校面臨退場」
快訊／日本單日暴增「415死」！　創歷史新高
母親遭夾死！　他上個月才喪妻悲慟：這個年要怎麼過
快訊／林智堅論文列敗選原因！　鄭文燦：失去年輕人信任
快訊／中國航班全面採檢！　1／1零時起實施
快訊／民進黨敗選檢討報告出爐：黑金、學倫、網路假訊息

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳其邁：賴清德是適合的總統候選人　黨內有高度共識

段宜康喊降低「五湖四海」影響力　鄭文燦：要保持跟黑金的距離

備戰2024總統大選！　柯文哲成立「台灣眾望關懷基金會」

網軍側翼釀敗選？　鄭文燦：不怪罪支持者「謙卑檢討自己」

2023桃園跨年晚會將至　張善政：「首重圓滿」前提下完成

頻提役改要「正本清源」與兩岸有關？　侯友宜：目標是台灣利益為先

全文／民進黨敗選3843字檢討報告　「執政的自信變傲慢」

火爆！李貴敏狂嗆「你什麼東西」、「民主之恥」　花敬群：謝謝委員

林智群列馬英九任內國防「三政績」　開嗆：偷偷放血功在中國

黃復興黨部主委季麟連參與慶祝共產黨活動　國民黨：個人身分受邀

女兒喜歡下雨天讓爸泛淚　「放假可以陪我」惹人心疼

弟偷喊智慧助理「幫算數學」　遭媽抓包驚恐轉頭：怎麼了

美體育主播代班報暴風雪　凌晨厭世連線搞笑爆紅！

167cm綠鬣蜥突襲超商門口　淡定曬太陽...警：X！這超大

銀赫神童搶舞王⋯全員都加入XD　被嗆「比不上我」他神反擊！

張鈞甯爆雷安溥高雄場　遭青峰虧「都是雷」XD

調皮哥拿巧克力偽裝大便　妹被沾到瞬間崩潰慘叫！

瘋世足模仿罰球射門 超準角度守門員被K.O.

黃金鼠被媽從背後伸手戳！　怒轉頭張嘴網笑：像在罵人

孫錫久《地下菁英》變正義刑警追影帝　「賭場梟雄」崔岷植靠腦賺百億

陳其邁：賴清德是適合的總統候選人　黨內有高度共識

段宜康喊降低「五湖四海」影響力　鄭文燦：要保持跟黑金的距離

備戰2024總統大選！　柯文哲成立「台灣眾望關懷基金會」

網軍側翼釀敗選？　鄭文燦：不怪罪支持者「謙卑檢討自己」

2023桃園跨年晚會將至　張善政：「首重圓滿」前提下完成

頻提役改要「正本清源」與兩岸有關？　侯友宜：目標是台灣利益為先

全文／民進黨敗選3843字檢討報告　「執政的自信變傲慢」

火爆！李貴敏狂嗆「你什麼東西」、「民主之恥」　花敬群：謝謝委員

林智群列馬英九任內國防「三政績」　開嗆：偷偷放血功在中國

黃復興黨部主委季麟連參與慶祝共產黨活動　國民黨：個人身分受邀

Google Map無法分享行程　外媒曝：與iOS 16更新有關

陳其邁：賴清德是適合的總統候選人　黨內有高度共識

天冷想吹暖氣　胖貓躺磁磚「冰自己屁股」委屈抬頭：我好可憐喔

香港12／29起防疫放寬！赴港不需PCR檢測　台灣人也在內

台北街頭捕獲野生劉思慕！尚氣帶女友同遊放閃　直奔林東芳吃牛肉麵

「前有樑柱後有車擋」婦幼車格神設計　中市交通局火速改善

3萬人將返台！1／1起自陸入境「全面篩檢1個月」　小三通比照辦理

快訊／兵役恢復1年　陸外交部：相信台胞不會為台獨「充當砲灰」

陽明海運50周年　鄭貞茂：營收運量大成長、未來朝3方向努力

12星座「2023好事要發生了」！雙魚狂領獎金、牡羊秒陷熱戀

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈　網放大看笑噴：所謂六根清淨...

政治熱門新聞

快訊／明年試辦女性教召　邱國正：先招募幾十人後再擴大

幕後／政府明年可發2次五倍券！發放時間點曝　得先衡量能源虧損

陳水扁轟這人推全募兵制　致今日無人可用

林耕仁論文涉抄襲　陽明交大撤碩士學位

快訊／蔡英文拍板！義務役期延長到1年　月薪調漲至2萬6307元

史上頭一遭！高雄里長當選人不就職

女里長「當選後要換老公做」民政局說話了

申請替代役標準變嚴格了　內政部：94年次以後停止研發替代役

民進黨敗選檢討報告：黑金、學倫、網路假訊息

鄭文燦：論文事件列敗選原因　失去年輕人信任

賴清德選上黨主席「必做4件事」

蔡英文恢復1年兵　矢板明夫：非常負責任

兵役延長將遇三問題　學者：僅1年難改善

發N倍券、現金有望！　蘇貞昌下令：研擬疫後振興、照顧弱勢方案

更多熱門

相關新聞

準備開搶！五月天諾亞方舟10週年　一卡通復刻立體款首亮相

準備開搶！五月天諾亞方舟10週年　一卡通復刻立體款首亮相

五月天「2023 諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會」將從12月23日起開唱，一連三周在桃園陪伴大家度過2022，邁向2023。粉絲期待的演唱會限定版周邊紀念商品也陸續曝光，其中一卡通公司也再度與相信音樂攜手打造令人驚豔的復刻版DVD盒立體一卡通，和兩款主題版標準一卡通及一款鑰匙圈一卡通，將於12月23日首場演出日起正式開賣。

暑假吃喝玩樂就這麼付！逛夜市老街最高50%回饋　

暑假吃喝玩樂就這麼付！逛夜市老街最高50%回饋　

擬真版排骨便當一卡通　「82秒完售」　

擬真版排骨便當一卡通　「82秒完售」　

台鐵排骨便當一卡通萌翻　他花7小時排隊喊值得

台鐵排骨便當一卡通萌翻　他花7小時排隊喊值得

仿真縮小版！　台鐵排骨便當造型一卡通6/9開搶

仿真縮小版！　台鐵排骨便當造型一卡通6/9開搶

關鍵字：

元旦升旗高雄元旦升旗2023元旦一卡通

讀者迴響

熱門新聞

宋逸民「飆罵阿Ben吳東諺」偷拍片被翻出！陳維齡傻眼

藝起發光非教會！黃國倫8年前「被離開」澄清：別汙名化

分手6年女友崩潰！黃河「爆2年交往激戰80女」

小甜甜爆鬧翻老公「肢體衝突」！分居還互打官司

年終急尋！兩張千萬發票還沒領　明年1／5截止

快訊／台中公車左轉撞上一家三口！母子雙亡

蔡哥突放閃「親密靠肩合照」百萬正妹YTR！

與伊拉克同學結連理！資優女慘死跨國良緣碎

爆被踢出白冰冰節目「楊繡惠正式宣戰」！

撞擊瞬間曝！公車撞一家三口「母子雙亡」

孕婦騎士撞貨車尾門「斷頸」亡　1屍2命母心碎

公園直接「火車便當」她超配合！

獨／宋逸民和雙胞胎弟爆不合！

變天大雨紫爆！圖看濕冷7天

只有4天！超商咖啡「第2杯0元」爽喝

更多

最夯影音

更多
女兒喜歡下雨天讓爸泛淚　「放假可以陪我」惹人心疼

女兒喜歡下雨天讓爸泛淚　「放假可以陪我」惹人心疼
弟偷喊智慧助理「幫算數學」　遭媽抓包驚恐轉頭：怎麼了

弟偷喊智慧助理「幫算數學」　遭媽抓包驚恐轉頭：怎麼了

美體育主播代班報暴風雪　凌晨厭世連線搞笑爆紅！

美體育主播代班報暴風雪　凌晨厭世連線搞笑爆紅！

167cm綠鬣蜥突襲超商門口　淡定曬太陽...警：X！這超大

167cm綠鬣蜥突襲超商門口　淡定曬太陽...警：X！這超大

銀赫神童搶舞王⋯全員都加入XD　被嗆「比不上我」他神反擊！

銀赫神童搶舞王⋯全員都加入XD　被嗆「比不上我」他神反擊！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面