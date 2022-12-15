獨／中山女高樂旗隊不能亡！　校友募款「邀日本玉名高校演出」

▲中山女高校友發動募款，盼重振中山樂旗隊。（圖／中山女高提供）

記者楊惠琪／台北報導

擁有一甲子歷史的台北市中山女高樂旗隊，一直是享譽盛名的學生樂旗隊伍，征戰國內外比賽，獲獎無數；但也在少子化衝擊、學生多元發展等趨勢，招生狀況不如預期，樂旗隊也從大規模的校隊逐漸縮編。為傳承樂旗隊歷史，校友近日成立「中山樂旗校友後援會」，並發動募款、促成知名的日本玉名高校到校演出。

中山女高校長張云棻表示，中山樂旗隊歷史從1959年開始，當年先成立樂隊，1989年加入國內第一支旗隊，管樂隊與槍旗隊正式合體，歷屆比賽、表演都獲得許多佳績，也曾多次參與國慶演出，但受少子化大環境影響，加上108課綱實施後，學生興趣探索資源多元、社團發展趨勢等，中山樂旗隊人數受到考驗。

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張云棻說，為方便練習，目前樂隊轉型為室內樂團，而旗隊也走向旗槍隊發展，平時分開訓練，必要時再合體演出，明年元旦也獲總統府邀請，將在元旦升旗典禮時擔綱演出，學生這兩個月緊鑼密鼓練習，希望能讓中山樂旗隊，重現風華。

中山樂旗隊校友陳小姐說，雖然已經畢業30年，但不忍心看到這支美麗的隊伍漸漸式微，因此一群樂旗隊校友組成「中山樂旗校友後援會」，致力傳承中山樂旗隊歷史，除了鼓勵在校學妹加入外，也發起募款，希望能優化樂旗隊設備，並邀請日本超級學生隊伍「玉名高校」樂旗隊到校進行兩天的學生交流並演出，提升學生國際競爭力。

來自日本熊本縣的玉名高校吹奏部，連續20年代表九州參加全日本行進管樂大賽，獲得14次金獎，6次最優秀團隊獎，今年獲邀參與嘉義市國際管樂節演出，也將在12月21日晚上7時在中山女高展開長達1.5小時的演出。

為籌募玉名高校演出的住宿交通費，樂旗隊校友會發起售票募款活動，每張門票500元，扣除交通等費用後，募款結餘將全數捐給母校，作為中山樂旗隊未來精緻發展的經費，呼籲校友踴躍購票響應，也開放一般民眾購票入場。

