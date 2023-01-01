元旦小確幸快收！　超商「美式、拿鐵買2送2」爽喝3天

▲OK mart限時3天指定咖啡爽喝買2送2。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

元旦小確幸拿不停！OK mart驚喜祭出限時3天「大杯美式、拿鐵買2送2」優惠，且濃厚系列也同享買2送2，加碼於雲端商城推可以寄杯、互換冷熱的「指定咖啡買10送10」，肯定要先囤一波。

OK mart即日起至1月3日於全門市祭出「大杯莊園級美式／拿鐵同品項及濃厚系列買2送2」優惠，還有冬季限定「經典阿華田」、「阿華田拿鐵」單杯7折好康，趕緊衝門市一波；期間雲端商城也有可以寄杯、互換冷熱的「大杯莊園級美式／拿鐵同品項買10送10」，每杯咖啡最低只要22元起，把握機會囤杯。

▲全家今天限時爽喝大杯特濃美式、拿鐵買3送3。

另，全家今（1）日也於APP隨買跨店取祭出限時1天「大杯特濃美式／拿鐵同品項買3送3」優惠，優惠品項各限量20萬組，並開放寄杯、冷熱互換，兌換期限為3個月，門市部分至1月2日前也有「大杯Let’s Café美式、大杯Let’s Café拿鐵及Fami!ce霜淇淋（不限口味）可享買1送1」，提醒以上活動皆須使用全盈+pay支付才可享有優惠。

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