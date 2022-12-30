專家警告「這6種人」2023不要喝酒！驚曝下場

▲艾菲爾告誡有6種人明年不宜喝酒。（示意圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

記者李佳蓉／綜合報導

倒數2天將迎來新的一年，塔羅牌老師艾菲爾在粉專示警，2023年犯太歲的生肖鼠、兔、龍、馬、雞，以及年齡「逢9者」在明年不要喝酒。他引述典故指出，因為太歲將軍「皮時」在古代因為飲酒失度、受到杖罰，換到現今的時空，即為「酒後失態或是飲酒過量或是酒駕肇事」之意，因此他勸告飲君子不可不慎。

不只艾菲爾告誡，日前《科技紫微網》整理出「兔年犯太歲5生肖」的行運狀況：

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生肖兔

屬兔者適逢值太歲之年，運有多舛，行事多不順，是非頻發、奔波辛勞。雖然各方面運勢都受到干擾和破壞，但逆轉而上的機會仍在，此年有吉星歲駕來減少麻煩和負擔，屬兔者可於此年輕鬆時趁機儲備精力、低調蟄伏、厚積薄發，待他日時機到來時，再高調復出、逆轉頹運。農曆七月是運勢高漲期，重要之事於此月行動，更見效果。

生肖雞

運逢沖太歲，屬雞者2023年多有波折，生活事業上想要達成目標少不了幾番折騰。雖然是較為操心勞累的一年，但也是屬雞者可以於逆境中衝破限制的一年：再難的事，若能運用聰明才智去周旋，不僅能解決，還能被上位者看到，被授予更多向上進取的機會。只是要注意「過猶不及」，有些小聰明可別耍，當心被人識破，好事變壞事。

生肖馬

屬馬者2023年運逢破太歲，多有潛伏禍患，平時的細節之處若做不到位，就得當心日後引來大麻煩；先前累積的不快或不和，到此年也容易爆發出來。屬馬者須得注意禍從口出，尤其與新結識者、交情不夠者交談時，更需有所保留，多委婉則少禍患。此年待人處事應謹守規矩，多助人為樂，可為自己累積善緣，趨利避害，行事更順利。

生肖鼠

屬鼠者在2023年刑太歲，多生意外風波，再謹慎小心都不為過。尤其是在簽訂合約或是與人交涉時更要仔細，此年很容易出現合約糾紛或是官訟之事。運勢雖有下跌情況，但屬鼠者若能保持積極心態，與他人友善交往，多釋放好意，可為自己抵擋災禍，提升好運道。

生肖龍

屬龍者害太歲之年，行事多有阻滯，尤其是在新開展的事務方面，如接手新的工作任務、拓展新的人脈資源等，更容易遇到掣肘之難。此年易犯小人，須多注意自身言行，忌背後議論惹禍上身。上半年運勢強過下半年，此時較利屬龍者披荊斬棘，應把握機會，農曆二月、五月運道高升，宜行重要事務。

▲喝酒會導致肝硬化、糖尿病等疾病。（示意圖／免費圖庫pixabay）

喝酒傷身！外科醫師陳榮堅曾表示，許多人以為小酌可以怡情，有助於心血管疾病；事實上，在後期研究顯示，女生一周一杯酒相當於一周抽10根菸，男生一周一杯酒相當於一周抽5根菸。此外，酒被定義為一級致癌物，除了導致肝癌外，酒精經過的整個部份包括口腔、食道、胃、大腸都會造成癌變，甚至乳癌也跟它有關。

陳榮堅表示，酒精是高熱量飲品，也就是所謂的碳水化合物，過量飲用會使身體大量攝取碳水化合物，且酒精還會把身體各個營養素帶走，當累積到很大量時，就會破壞中樞神經。另外，長期酗酒的人出現行為遲滯、意識遲緩的狀況會比一般人高，甚至有研究指出，它跟中樞神經的一些病變（如阿茲海默症）相關。