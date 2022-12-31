餃子煎到燒焦！顧客見老闆「13字備註」驚呆：太有良心了

▲男子透過外送平台點餐，送來後看見店家的備註，讓他直呼「太有良心了」。（圖／翻攝臉書／外送員的奇聞怪事）



記者柯振中／綜合報導

遇到這種佛心店家，一定要常常回去光顧！一名男子日前透過外送平台，叫了煎餃餐點，沒想到看到店家的備註，瞬間直喊「太有良心了」，餐盒的照片曝光後，也讓許多網友驚呆。

這名男子在「外送員的奇聞怪事」分享，他日前透過外送平台，點了一份煎餃餐點，沒想到餐點送達時，竟然有個夾鏈袋裡面包著100元現金，讓他感到十分困惑。

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男子細看餐盒上面寫的黑字，頓時開口直呼「這種店家太有良心了」。依據照片畫面，店家寫下備註，向這名顧客道歉，因為煎得比較黑，所以這份餐點就當成招待，希望顧客不要生氣。

▼男子透過外送平台點餐，送來後看見店家的備註，讓他直呼「太有良心了」。（圖／翻攝臉書／外送員的奇聞怪事）



男子提到，雖然煎餃略為焦黑，但他剛好喜歡酥脆的口感，等到吃完以後會拿錢歸還，否則店家還要被外送平台抽成，這樣販售餐點根本不划算。

不少網友看完店家的舉動，也出言肯定這種行為，「推良心店家跟良心客人，想問一下店家在哪，有機會來去用新台幣支持」、「我也愛吃這種，有點焦香味，皮又酥」、「拿錢再去店家消費完，他安心你也安心」、「店家是好店家，妳也是好客人」、「這種還行，是我也會隔天去付錢，您是好人呢！」