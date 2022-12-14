數發部淪外送部？　他轟「活在平行時空」：不懂這部門為何而設

▲賴士葆呼籲數位發展部接接地氣不是只有作秀吃麵線推外送平台。（圖／翻攝自Facebook／賴士葆）

記者江采蓁／綜合報導

數位發展部近日力推「台灣雲市集」，盼透過線上訂餐系統，協助傳統老店數位轉型，但數發部長唐鳳透過吃麵線秀線上點餐系統的方式引發輿論，遭藍營諷淪「外送部」。對此，國民黨立委賴士葆14日就在臉書連發兩篇文痛批，預算超過200億元的數發部，居然優先推動點餐外送的平台，而非對其他重大資安問題提出解決方案，「拜託數發部不是只有作秀吃麵線推外送平台，不要活在與台灣老百姓平行沒有交集卻自我感覺良好的多元宇宙平行時空。」

賴士葆批評，預算超過200億元的數發部，居然優先推動點餐外送的平台，與Foodpanda、Ubereats等搶生意，而不對國人2300萬人的個資被盜的重大資安事件提出解決方案，「令人不禁要問這部門到底為何而設？」他提到，唐鳳有興趣於推動台灣雲市集，協助商家轉型創新並無不可，只是花費納稅人數百億成立新的數位發展部在興利之餘，絲毫不能體察民之所欲，人民對於網路世界的除弊的殷切如大旱望之雲霓，他舉例，2300萬筆個資在網路上被拍賣販售，網路詐騙犯罪產業化集團化，網軍側翼在台灣肆虐橫行帶來社會的對立紛爭等等，而數位發展部沒有任何解決問題的能力。

賴士葆表示，當資訊戰隨著科技的進步已經發展成為一種戰爭的型態，不管承平或是戰爭時期，資訊戰就已然存在，所以資安與國安的相關影響是戰略層級的思維。他最後呼籲，數發部接接地氣不是只有作秀吃麵線推外送平台，「不要活在與台灣老百姓平行沒有交集卻自我感覺良好的多元宇宙平行時空。」