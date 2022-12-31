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台南好YOUNG跨年演唱會湧入數萬人爭睹偶像風采　黃偉哲大讚最精彩

▲2023台南耶誕跨年系列活動壓軸場「台南好YOUNG跨年演唱會」，31日晚在永華市政中心西側廣場熱鬧開唱，眾多粉絲爭睹偶像風采，至少湧入7萬民眾到場同歡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2023台南耶誕跨年系列活動壓軸場「台南好YOUNG跨年演唱會」，31日晚在永華市政中心西側廣場熱鬧開唱，眾多粉絲爭睹偶像風采，至少湧入7萬民眾到場同歡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2023台南耶誕跨年系列活動壓軸場「台南好YOUNG跨年演唱會」，31日晚在永華市政中心西側廣場熱鬧開唱，許多粉絲提前卡位，就為爭睹偶像風采，截至8時已湧入7萬民眾到場同歡，Youtube線上觀看人數也突破萬人。

▲2023台南耶誕跨年系列活動壓軸場「台南好YOUNG跨年演唱會」，31日晚在永華市政中心西側廣場熱鬧開唱，眾多粉絲爭睹偶像風采，至少湧入7萬民眾到場同歡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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今年為方便身障人士能近距離欣賞現場演出，台南市政府也特地開放貴賓區，邀請行動不便的民眾能在最前方親自感受眾星魅力。

▲2023台南耶誕跨年系列活動壓軸場「台南好YOUNG跨年演唱會」，31日晚在永華市政中心西側廣場熱鬧開唱，眾多粉絲爭睹偶像風采，至少湧入7萬民眾到場同歡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

晚會由主持人徐凱希與2023年全國運動會吉祥物「黑皮」開場，昭告2023年全國運動會在台南，吉祥物「黑皮」取材自保育類動物黑面琵鷺，可愛的「黑皮」也將陪伴大家一同跨入2023年。

▲2023台南耶誕跨年系列活動壓軸場「台南好YOUNG跨年演唱會」，31日晚在永華市政中心西側廣場熱鬧開唱，眾多粉絲爭睹偶像風采，至少湧入7萬民眾到場同歡。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲2023台南耶誕跨年系列活動壓軸場「台南好YOUNG跨年演唱會」，31日晚在永華市政中心西側廣場熱鬧開唱，眾多粉絲爭睹偶像風采，至少湧入7萬民眾到場同歡。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲2023台南耶誕跨年系列活動壓軸場「台南好YOUNG跨年演唱會」，31日晚在永華市政中心西側廣場熱鬧開唱，眾多粉絲爭睹偶像風采，至少湧入7萬民眾到場同歡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

接著由「甜美小公主」張羽靚進行暖場表演，張庭瑚接連登場，帶來兩首動人情歌，在觀眾沉浸在情歌的氛圍中時，學霸歌手莫凡新也緊接著演唱兩首浪漫情歌，將現場的浪漫氛圍拉到最高點後，主持人炎亞綸及徐凱希登場宣告演唱會正式開始，由麋先生樂團領銜正式開場演出，帶來一連4首經典曲目，令台下歌迷如癡如醉。

▲2023台南耶誕跨年系列活動壓軸場「台南好YOUNG跨年演唱會」，31日晚在永華市政中心西側廣場熱鬧開唱，眾多粉絲爭睹偶像風采，至少湧入7萬民眾到場同歡。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲2023台南耶誕跨年系列活動壓軸場「台南好YOUNG跨年演唱會」，31日晚在永華市政中心西側廣場熱鬧開唱，眾多粉絲爭睹偶像風采，至少湧入7萬民眾到場同歡。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲2023台南耶誕跨年系列活動壓軸場「台南好YOUNG跨年演唱會」，31日晚在永華市政中心西側廣場熱鬧開唱，眾多粉絲爭睹偶像風采，至少湧入7萬民眾到場同歡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

精彩曲目接連上演，緊接著準歌后接班人艾薇以充滿爆發力的歌聲征服全場，饒舌歌手HowZ馬不停蹄登場，以慵懶好聽的嗓音，帶來四首富含節奏的饒舌曲目後，金曲歌后魏如萱以獨有的迷人嗓音，一連演唱四首俏皮可愛的簡單小情歌，讓晚會氣氛嗨至高點。

▲2023台南耶誕跨年系列活動壓軸場「台南好YOUNG跨年演唱會」，31日晚在永華市政中心西側廣場熱鬧開唱，眾多粉絲爭睹偶像風采，至少湧入7萬民眾到場同歡。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲2023台南耶誕跨年系列活動壓軸場「台南好YOUNG跨年演唱會」，31日晚在永華市政中心西側廣場熱鬧開唱，眾多粉絲爭睹偶像風采，至少湧入7萬民眾到場同歡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南「好YOUNG跨年演唱會」精彩連連，緊接著還有韓國男團EPEX，日本女團FRUITS ZIPPER，以及國民姐夫「AKIRA」與EXILE放浪兄弟好夥伴SHOKICHI、炎亞綸、艾怡良、五堅情、造夢者樂團、孫盛希、大支、楊宇騰Yu、Crispy脆樂團等知名歌手接連熱力獻唱，市長黃偉哲保證台南跨年絕對精采。黃偉哲市長也歡迎全國民眾，元旦連假前來台南旅遊，吃喝玩樂在台南，絕對不虛此行。

▲2023台南耶誕跨年系列活動壓軸場「台南好YOUNG跨年演唱會」，31日晚在永華市政中心西側廣場熱鬧開唱，眾多粉絲爭睹偶像風采，至少湧入7萬民眾到場同歡。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲2023台南耶誕跨年系列活動壓軸場「台南好YOUNG跨年演唱會」，31日晚在永華市政中心西側廣場熱鬧開唱，眾多粉絲爭睹偶像風采，至少湧入7萬民眾到場同歡。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲2023台南耶誕跨年系列活動壓軸場「台南好YOUNG跨年演唱會」，31日晚在永華市政中心西側廣場熱鬧開唱，眾多粉絲爭睹偶像風采，至少湧入7萬民眾到場同歡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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台南跨年演唱會偶像黃偉哲

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