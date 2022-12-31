BMW急速衝路口「小黃被撞到翻肚」　最慘的是路邊黑車...只剩半台

記者游瓊華／台中報導

台中市黎明路二段與馬龍潭路口今（31）日凌晨發生車禍造成翻車事故，一輛BMW在路口撞上載客小黃，造成小黃翻車失控滑向路邊，還波及停放在路邊的轎車，小黃駕駛黃男及王姓乘客輕傷，而BMW撞車後也直衝路邊、撞到招牌才停止。附近民眾聽到巨大聲出門查看，一群人趕緊將受困計程車上的駕駛、乘客救出。

▲BMW急速衝路，結果將另一輛違規小黃撞到翻肚，所幸有熱心路人救援。（圖／記者游瓊華翻攝）



▲小黃被撞到轉了好幾圈後，翻車撞到路邊轎車後停止。（圖／記者游瓊華翻攝）



警方調查，31日凌晨1點28分，23歲駕駛BMW的陳姓男子，由河南路沿馬龍潭路直行往龍富路方向行駛，在行經路口時，應該禮讓來車卻未停車；而被撞的計程車係由71歲黃姓老翁駕駛，由市政路沿黎明路二段內側車道往市政南一路方向行駛發生碰撞，計程車經過路口為閃黃燈，應減速行駛卻未依規減速，兩車都有違規行為。

▲依規定停放在路邊停車格的黑色轎車最慘，被撞到車尾全毀。（圖／記者游瓊華翻攝）

最衰的就是停放在路邊的黑色自小客車以及計程車上的黃姓女乘客，黑色自小客車被失控的計程車撞到車尾嚴重凹陷、擋風玻璃碎裂，幾乎全毀；而王姓女乘客身上擦挫傷送醫救治無礙。另外，這起車禍事故所幸遇到熱心民眾協助救援，大半夜將司機及乘客救出，在寒冷冬夜看見台灣人溫暖、熱情的心。