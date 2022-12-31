　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓「發亮不明飛行物」身份曝！可攜衛星監控北韓　航太技術更進步

記者羅翊宬／編譯

南韓昨（30）日晚間6時在國防科學研究所（ADD）的主導下，在位於忠清南道泰安郡的興安綜合實驗場成功發射固體推進式火箭，發射高度達450公里，為南韓獨自研發的技術，未來可望攜帶小型衛星、或多顆超小型衛星進入地球軌道，可隨時監控韓半島（朝鮮半島）情勢，提早偵察來自北韓（朝鮮）核武或導彈威脅。

▲▼南韓30日晚間6時發射固體推進式火箭，首都圈的天空閃現七彩光芒。（圖／CFP）

▲南韓30日晚間6時發射固體推進式火箭，首都圈的天空閃現七彩光芒。（圖／CFP，下同）

根據《韓聯社》，南韓30日晚間6時成功在興安綜合實驗場發射獨自研發的固態燃料推進式火箭，為今年3月30日火箭發射飛行實驗首次宣告成功後，所進行的第2場飛行實驗，火箭發射至距地球450公里的高度，上半節完成正常分離，南韓軍方估計至2025年可望發射固體推進式火箭的「完整體」。

南韓軍方消息人士透露，「雖然現在提到具體時間表仍言之過早，但如果照這個研發速度的話，預估明年就可以進行搭載衛星的飛行實驗。」

報導分析，固態燃料火箭的造價比起液態火箭技術更為便宜，且構造相對而言更簡單，可以持續大量生產，且能迅速發射升空，是其主要優勢，且也能搭載小型衛星、或是數顆超小型衛星，在太空形成「衛星群」，可以隨時監控韓半島，迅速掌握北韓移動型飛彈發射台（TEL）等主要軍事標的動向，進一步發展「殺傷鍊」（Kill Chain）的能力，強化精準探測、打擊北韓導彈的能力。

雖然目前在以太空為基礎的監控能力上，南韓80%仍須仰賴美國，不過隨著此次南韓二度發射火箭成功，更是拉開了南北韓在固態燃料火箭上的技術差距。

▲▼南韓30日晚間6時發射固體推進式火箭，首都圈的天空閃現七彩光芒。（圖／CFP）

韓國國防安全論壇（KODEF）事務局長申宗佑（신종우，音譯）表示，「我國（南韓）從很久以前就曾研發出軍用固態燃料推進式火箭」，他舉玄武系列飛彈為例，表示玄武飛彈與固態推進火箭採用相同技術。

自從南韓30日晚間6時成功發射火箭以後，首都圈、江原道部分地區的民眾都表示目睹天空出現七彩閃光的煙霧，由於外型怪異，還以為是來自外太空的UFO，消防當局也接獲共412通的報案電話，其中京畿道118通、江原道99通、首爾48通。

據悉，從南韓當局發出的航行警報顯示，國防科學研究所原本預計26至29日之間進行發射實驗，但因考量到在西海（黃海）進行漁業活動的中國漁船，才將警報實施日期延後至30至31日，為「西海岸非常設海上射擊訓練」，禁止船隻進入興安綜合實驗場附近海域。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
1500黑衣人塞爆板橋殯儀館！　多人被逮捕
公司逼取英文名！一堆同事取「這名字」　她轟：歧視中文？
基本工資漲了！　2023新制必看4圖「藏6萬元補助」
1人掌控145個帳戶！8支股票「全部盈利」6億進袋　下場慘了
日本山形縣後山大崩塌！　房子倒一排
啦啦隊女神主持尾牙「穿超辣」！　阿翔3優點讓她服了
2023年最強財運公開！　3生肖賺翻了
尾牙摸彩抽到老闆！　員工起鬨「喊1句」慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美傳奇女主播芭芭拉華特斯辭世　享耆壽93歲！生涯擁12座艾美獎

76歲嬤戀上19歲鮮肉！甜蜜摸肚公開寶寶性別　網嚇瘋：還生得出嗎

日本山形縣民宅後山崩塌　波及10建築2人失聯！房子倒一排慘況曝

4大學生遭亂刀刺死「嫌犯抓到了」　竟是鄰校犯罪學碩士生

南韓「發亮不明飛行物」身份曝！可攜衛星監控北韓　航太技術更進步

空服員揭「搭飛機不該做5件事」　穿短褲也NG！這地方手一碰髒爆

無懼疫情海嘯！印尼即起「取消所有防疫措施」：多數國民已有抗體

WHO會面中國官員　要求「即時分享疫情數據」

油罐車開一半「巨輪噴飛」當場砸死路邊人妻　司機沒發現繼續開

金正恩的「年末禮物」！北韓今晨連射3枚導彈　回敬南韓昨射火箭

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

勇兔.書偉「模範分手情侶」　分手4個月大方同框「揭斷情關鍵」

許瑋甯.陳昊森《第九節課》開船　她怕犯罪…他笑：我18歲了

駕駛要求騎士去騎路肩！　他怒回：去讀好交通法規

虎斑貓緊盯頭上魔性旋轉魚　眼神ㄎ一ㄤ爆：本喵快吐了

胖狗問題多…熊爸教減重3招 「搭配飲食控制」輕鬆瘦身！

上完廁所躺地曬日光浴　軟爛柯基叫不動媽無奈

日本「瓶蓋棒球」在台萌芽　銳利變化球連發10人就能玩

許光漢被CUE《Last Dance》秒唱　見「柯佳嬿太閃」狂誇：好美！

伴娘幫打氣誤喊「老公加油」 他嚇噴飲料...畫面超爆笑

美傳奇女主播芭芭拉華特斯辭世　享耆壽93歲！生涯擁12座艾美獎

76歲嬤戀上19歲鮮肉！甜蜜摸肚公開寶寶性別　網嚇瘋：還生得出嗎

日本山形縣民宅後山崩塌　波及10建築2人失聯！房子倒一排慘況曝

4大學生遭亂刀刺死「嫌犯抓到了」　竟是鄰校犯罪學碩士生

南韓「發亮不明飛行物」身份曝！可攜衛星監控北韓　航太技術更進步

空服員揭「搭飛機不該做5件事」　穿短褲也NG！這地方手一碰髒爆

無懼疫情海嘯！印尼即起「取消所有防疫措施」：多數國民已有抗體

WHO會面中國官員　要求「即時分享疫情數據」

油罐車開一半「巨輪噴飛」當場砸死路邊人妻　司機沒發現繼續開

金正恩的「年末禮物」！北韓今晨連射3枚導彈　回敬南韓昨射火箭

台美日仲介服務費「誰給」大不同　美國買方最幸福

全國唯一！徐啟銘獲教學研究產學三冠王　最開心拿師鐸獎

竹聯幫堂主老母公祭　板殯湧1500黑衣人…警出入口攔捕18人

揭民進黨一度由「土豪」掌權　游盈隆評賴清德下一步：必撕破臉

對跨年無感！過來人喊「這歲數」是分界線：只想早點回家睡覺

被段宜康稱藍營2024最強人選　侯友宜：把握現在市長身分做好事情

下午還有一波車潮！4國道地雷路段出爐　「國5南下要塞到16時」

破億神團Clean Bandit鹽酥雞初體驗「嚐出這味」　最想合作魚丁糸阿龔

露營達人揭舊公寓「超實用設施」　眾人喊讚：超通風

iPhone 14 Plus銷售量太慘　爆料：蘋果考慮降價iPhone 15

海豹當石頭？　企鵝踩完落跑超爆笑

國際熱門新聞

慎入！電玩《戰慄時空2》裡竟有「真人屍體」

全國目擊不明飛行物　韓國防部回應了

產婦剛生完小孩！狼醫溜進病房「狂吸她雙乳」

59歲富豪睡遍AV女優終收山！婚後才知嫩妻真實身分

佳麗穿透視裝頒獎被罵翻！本人道歉了

2023「星座x血型」最強運勢出爐！48組排行榜一次看

診所發錯簡訊　8千病患收「罹癌通知」爆哭

空服員揭「搭飛機不該做5件事」　穿短褲也NG

妹子開起重機爆紅　工廠炸掉活活燒死

紐約時報廣場跨年操盤團隊是台灣人

日本山形縣「民宅後山崩塌」　仍有2人失聯！

俄舞者將普丁刺在身上　義大利取消演出

英國對中防疫政策轉彎　要求入境旅客出示陰性證明

法國下令管制中國入境旅客　盼申根區協調跟進

更多熱門

相關新聞

日本山形縣「民宅後山崩塌」　仍有2人失聯！

日本山形縣「民宅後山崩塌」　仍有2人失聯！

日本山形縣鶴岡市31日凌晨發生山崩，地點在一處民宅後山，約有10棟建築遭到波及，目前救出1男1女送醫治療，所幸二人均無生命危險，但仍有一對高齡夫妻至今失聯，警消正持續搜救。

恆春小木屋路上緩慢前行　網一見傻眼了

恆春小木屋路上緩慢前行　網一見傻眼了

彰化驚悚車禍　駕駛自撞電線桿爆炸命危

彰化驚悚車禍　駕駛自撞電線桿爆炸命危

BMW急速衝路口　小黃被撞到翻肚路人急救援

BMW急速衝路口　小黃被撞到翻肚路人急救援

斗六警匪追逐傳槍響　毒嫌自撞路樹害副駕女骨折

斗六警匪追逐傳槍響　毒嫌自撞路樹害副駕女骨折

關鍵字：

影音日韓要聞國際軍武南韓固態燃料火箭

讀者迴響

熱門新聞

高中妹「連體衣熱舞」仙氣爆表　7萬人朝聖

國道左右鬼切！女駕駛一下車全場安靜

慎入！電玩《戰慄時空2》裡竟有「真人屍體」

薔薔硬聞「妹妹」！NanaQ潰堤大哭

顏寬恒遇失散多年的弟弟　是離家的中年胖子

宋逸民1周1聚「4500元離譜菜色曝光」！規定教友買單

即／長瀨昆妮「連結」連千毅影片瘋傳　他們回應了

70坪房打8折　他買了！姑姑一看秒懂降價原因

山下智久「開房17歲高中妹」久戰8hrs！慘被開除

LINE貼圖「31款新年快樂」必用！全免費下載

問媽媽「後事怎處理」名主持被賞巴掌

顏寬恒「失散多年的弟弟」現身沙鹿！

秀英奪獎示意台下潤娥哭　她真的照做

Toyz單挑館長「快攻打臉」成功！吃重拳倒下

Sandy挺8月肚搭捷運「亂髮照曝光」！

更多

最夯影音

更多
高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！
勇兔.書偉「模範分手情侶」　分手4個月大方同框「揭斷情關鍵」

勇兔.書偉「模範分手情侶」　分手4個月大方同框「揭斷情關鍵」

許瑋甯.陳昊森《第九節課》開船　她怕犯罪…他笑：我18歲了

許瑋甯.陳昊森《第九節課》開船　她怕犯罪…他笑：我18歲了

駕駛要求騎士去騎路肩！　他怒回：去讀好交通法規

駕駛要求騎士去騎路肩！　他怒回：去讀好交通法規

虎斑貓緊盯頭上魔性旋轉魚　眼神ㄎ一ㄤ爆：本喵快吐了

虎斑貓緊盯頭上魔性旋轉魚　眼神ㄎ一ㄤ爆：本喵快吐了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面