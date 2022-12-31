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大陸 大陸焦點 特派現場

回歸低調？　陸新任外長秦剛稱「將構建新型國際關係」

▲▼中國駐美大使秦剛。（圖／CFP）

▲中國駐美大使秦剛。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸新一任外交部長由駐美大使秦剛擔任，他在「部長致辭」中表示，將堅持維護世界和平、促進共同發展的外交政策宗旨，致力於推動構建人類命運共同體，構建相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係。

▲▼秦剛的部長致辭。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

▲秦剛的部長致辭。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

大陸外交部官網30日晚間更新「部長致辭」，秦剛表示，當前，大陸全國各族人民正闊步邁上全面建設社會主義現代化國家、實現第二個百年奮鬥目標的新征程，「我們將緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，在習近平新時代中國特色社會主義思想特別是習近平外交思想的指引下，不忘初心，牢記使命，踔厲奮發，接續奮鬥。」

秦剛指出，將堅持維護世界和平、促進共同發展的外交政策宗旨，致力於推動構建人類命運共同體，構建相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係，積極參與全球治理體系改革和建設，堅定捍衛國家主權安全發展利益，全力保障中國公民、法人在海外合法權益。

外媒指出，秦剛在擔任中國駐美國特命全權大使時，儘管曾自稱是「戰狼」，但他去年7月前往華盛頓時，中美兩國關係已經跌入谷底，他並未受到美國政府高官的重視，在此背景下，秦剛處事低調，放下身段前往美國各地與各界人士進行交流。

此外，對於緊張的台海關係，秦剛亦刻意降低兩岸擦槍走火的風險。如今外界都在關注，秦剛接任大陸外交部長後，中美關係將成為大陸未來外交的工作重點。

據《新華社》報導，大陸全國人民代表大會常務委員會30日決定，免去王毅兼任的外交部部長職務，任命秦剛為外交部部長。

大陸國家主席習近平隨後發布「主席令」，根據人大常委會決定，免去王毅兼任的外交部部長職務，任命秦剛為外交部部長。王毅卸任外長後，可望接替即將退休的楊潔篪，出任中共中央外事辦公室主任。

秦剛經歷

1988 - 1992 中華人民共和國北京外交人員服務局中文秘書
1992 - 1995 外交部西歐司隨員、三秘
1995 - 1999 駐英國及北愛爾蘭聯合王國大使館三秘、二秘
1999 - 2002 外交部西歐司二秘、副處長、處長
2002 - 2005 駐英國及北愛爾蘭聯合王國大使館參贊
2005 - 2010 外交部新聞司副司長、外交部發言人
2010 - 2011 駐英國及北愛爾蘭大使館公使
2011 - 2014 外交部新聞司司長、外交部發言人
2014 - 2017 外交部禮賓司司長
2017 - 2018 外交部部長助理、禮賓司司長
2018 - 2021 外交部副部長
2021-2022 駐美國特命全權大使
2022- 外交部部長

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