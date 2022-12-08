　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸駐美大使秦剛自認「戰狼」　暗示將卸任返國

▲▼中國駐美大使秦剛。（圖／CFP）

▲陸駐美大使秦剛。（圖／CFP）

文／中央社台北8日電

中國駐美大使秦剛是下屆中國外交部長熱門人選，他近日在美國一場演講中自認是「戰狼」，另提到在美工作500天來收獲了很多友誼，感謝大家的支持和幫助，似乎暗示將卸任返國。

秦剛在10月的中共20大當選中央委員，是中國外交系統唯一躋身中央委員的副部級官員，也是首名在任期內躋身中委的駐美大使，並且是外界眼中下屆中國外交部長熱門人選。

香港星島日報今天報導，秦剛6日應邀出席美中貿委會年度晚宴，並獲頒「傑出貢獻獎」。他在演講表示感謝，並說：「感謝（美中貿委會）葛士柏主席對我的熱情介紹。但你忘記了一點，你沒有說秦剛大使是『戰狼』」，引起哄堂大笑。

報導指出，秦剛暗示自己將返國。

秦剛在演說中表示這個獎項是對他的信任和榮譽，「天下沒有免費的晚餐，看來是美中貿委會希望我在促進兩國經貿關係方面做得更多吧。我也願意這麽做。在美工作這500天來我同美工商界保持了密切交往，收獲了很多友誼，感謝大家對我工作的支持和幫助」。

他說近半世紀以來，中美經貿關係是兩國關係的壓艙石和推進器，如今作爲世界前兩大經濟體，中美需要合作且能夠合作的空間更大了。有人認爲中國將從開放走向封閉，這完全沒有根據，中國開放的大門沒有理由也絕不會關上。

此外，對於中國近日鬆綁防疫，他說會在科學精準防控基礎上，繼續動態調整相關措施，進一步便利中美商業和人員往來。

►M.A.C六色遮瑕盤特價了！一盤搞定所有瑕疵，亮麗見人

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
快訊／被記1小過　陳檡文突宣布提早退休
獨／烏鴉被抓…蘭小明回應了！　爆和牛餐廳被潑蟑螂
IKEA絕版品出清！　下殺4折起
能寄杯！　超商「33元特大杯美式」連3天搶
快訊／警大校長陳檡文出入招待所　懲處出爐
不是梅西、姆巴佩　本屆世界盃FIFA認證「最強射門」是他
阿嬤去世10年神奇「復活」！開棺驚現容顏　站立家人幫穿衣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

買現宰活雞「比別隻重很多」！他剖肚後傻眼：被撐死的

陸駐美大使秦剛自認「戰狼」　暗示將卸任返國

習近平政治局會議未提「動態清零」　外媒：將出現大贏家和大輸家

陸放寬防疫　專家：低燒不建議用藥「也不用過多干預」

美再公布兩項對台軍售　陸強烈不滿：將採取有力措施！

大陸要求老年人每周2次快篩　試劑由所在地免費發放

馬雲傳將赴東南亞考察農業　沒打算永久居住海外

上海跟進中央「餐飲、娛樂場所」不查核酸　全大陸剩北京要查

14歲女學生返校失聯！屍體被拋入「老屋水井」7年　家屬曝心酸

視訊會議秒變激情秀！64歲院士背後竄出「火辣女職員熱吻」畫面曝

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

張蘭直播蹭大S海撈上億　利菁「我不會這樣做」：我還想做人

照顧寶寶「靈魂被吸乾」　貓哥表情超厭世放棄掙扎

台北市加強掃蕩大臨檢　酒店妹只穿比基尼排隊

Wendy承認分手孫生「去找瞎妹們約吧」　「和陌生男逛街被目擊」：別這麼無聊

假裝看手機拿到就往外衝　門打不開...小偷尷尬走回

開暖爐幫柴取暖外出卻火警　牠全身燻黑被救出嚇壞趴地

江宏傑：第二季我人生出現一些事情QQ　「考慮飛日本慶功」錢薇娟.郭泓志想跟

女CEO過生日...4歲女兒「親做蛋糕」 祝福超暖心：希望媽媽不累QQ

突被送養「鵝子」心碎　獨自坐後車箱狂掉眼淚

買現宰活雞「比別隻重很多」！他剖肚後傻眼：被撐死的

陸駐美大使秦剛自認「戰狼」　暗示將卸任返國

習近平政治局會議未提「動態清零」　外媒：將出現大贏家和大輸家

陸放寬防疫　專家：低燒不建議用藥「也不用過多干預」

美再公布兩項對台軍售　陸強烈不滿：將採取有力措施！

大陸要求老年人每周2次快篩　試劑由所在地免費發放

馬雲傳將赴東南亞考察農業　沒打算永久居住海外

上海跟進中央「餐飲、娛樂場所」不查核酸　全大陸剩北京要查

14歲女學生返校失聯！屍體被拋入「老屋水井」7年　家屬曝心酸

視訊會議秒變激情秀！64歲院士背後竄出「火辣女職員熱吻」畫面曝

黑男女友「24小時監控」被嘲沒安全感　曝監視器畫面：放心的方式

先探／謝金河：從八貫看台股隱形奇兵

買現宰活雞「比別隻重很多」！他剖肚後傻眼：被撐死的

快訊／出入88招待所被記1小過　陳檡文突宣布提早退休

嘉大創神秘群組拉出7連勝　「天王山之戰」強碰台體遭中斷

美女律師跟配偶連吵2天！「怒把刷卡額度調最高」網：看了就解氣

亞灣區5年內新屋每坪登40萬　高市府再推2.0計畫衝建設

聖誕打卡來這裡！　台新金控50公尺夢幻緞帶燈飾點亮祝福

北市青少年莫德納次世代疫苗　12／9可預約專案接種

時尚女鞋達人分享拍出逆天長腿秘訣　跟鞋選5cm輕鬆擁有完美比例

台北市加強掃蕩大臨檢　酒店妹只穿比基尼排隊

大陸熱門新聞

百萬網紅直播被當街刺死！　竟是同行為了4萬元下毒手

半夜劇痛一摸滿手血　竟是老鼠咬

北京新宣布「境內抵京不用3天3檢」

女鄰居是情色主播！男直擊樓梯間自慰秀

視訊會議秒變激情秀！院士被火辣女職員抱頭熱吻

北京版「新十條」與病毒共存？　

情侶鬧機場影片瘋傳！她怒摔Dior袋

矛盾！京開放堂食又查48hr核酸碼

被逼喝尿扒褲子！14歲妹遭集體霸凌踡縮哭

網紅釣魚遭電死！身體都被「燙直了」

61歲做試管當「雙寶媽」扛輿論壓力 隔12年夫離世：只想向天再借30年

3胞胎才上幼稚園「媽又懷孕」！婆婆1反應網羨慕炸

世足運彩賺12萬！他嫌少衝彩券行砸店

老人寒風中買橘子熱心妹全買…下秒驚見他住大別墅

更多熱門

相關新聞

陸駐美大使大聯盟開球初體驗 「棒球外交」穿43號球衣有深意

陸駐美大使大聯盟開球初體驗 「棒球外交」穿43號球衣有深意

大陸駐美大使秦剛15日受邀前往大聯盟（MLB）聖路易紅雀隊主場開球，引起美國駐華大使勃恩斯（Nicholas Burns）關注，並首次在推特上與秦剛互動，除祝賀秦剛開球成功，還希望秦剛也能支持一下自己力挺的「紅襪隊」。

美中資深官員會晤　美國務院避談「台灣議題」談什麼

美中資深官員會晤　美國務院避談「台灣議題」談什麼

美媒聚焦「兩岸統一時間提前？」

美媒聚焦「兩岸統一時間提前？」

駐美大使秦剛：美國先在台灣問題上挑釁

駐美大使秦剛：美國先在台灣問題上挑釁

秦剛：裴洛西訪台是政治挑釁和鬧劇

秦剛：裴洛西訪台是政治挑釁和鬧劇

關鍵字：

秦剛

讀者迴響

熱門新聞

秀分局長合照、堵「蘭小明」　網紅烏鴉被逮

Wendy分手後「內衣掉半球」尺度全開！

百萬網紅直播被當街刺死！　竟是同行為了4萬元下毒手

珪藻土地墊「雙腳急速秒乾」！神人推1物：更吸水

蔡康永「無預警清空微博」

獨／懷孕陪1歲女抗癌　產後她和丈夫也罹癌「希望女兒長大忘了痛」

「台積電年薪50萬」爸喊窮　開豪車又竹北買房！兒傻了

廖科溢再被爆料　B女為他墮胎2次

快訊／花蓮00:54發生有感地震　國家警報響了

妹子深蹲一半猝死　全身僵硬臉砸地

廖科溢劈5女醜聞狂爆！鹹濕對話曝「把妳腿掰開」

泫雅分手1周「脫光上半身」！

淡水BBQ套房228萬求售被嫌貴　網一看照驚：人還坐在馬桶上

廖科溢遭連環爆劈腿　秦綾謙發聲「謝謝你這麼衝」

運彩下200賺112萬元！他被封「未來人」發錢

更多

最夯影音

更多
挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！
張蘭直播蹭大S海撈上億　利菁「我不會這樣做」：我還想做人

張蘭直播蹭大S海撈上億　利菁「我不會這樣做」：我還想做人

照顧寶寶「靈魂被吸乾」　貓哥表情超厭世放棄掙扎

照顧寶寶「靈魂被吸乾」　貓哥表情超厭世放棄掙扎

台北市加強掃蕩大臨檢　酒店妹只穿比基尼排隊

台北市加強掃蕩大臨檢　酒店妹只穿比基尼排隊

Wendy承認分手孫生「去找瞎妹們約吧」　「和陌生男逛街被目擊」：別這麼無聊

Wendy承認分手孫生「去找瞎妹們約吧」　「和陌生男逛街被目擊」：別這麼無聊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面