　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

快訊／陸外交人事異動！　駐美大使秦剛新接任外交部長

▲大陸駐美大使秦剛。（圖／CFP）

▲大陸駐美大使秦剛新接任外交部長。（圖／CFP）

記者任以芳／北京報導

央視《新聞聯播》今（30）日最新消息，大陸國家主席習近平簽發第129號國家主席令，根據中華人民共和國第十三屆全國人民代表大會常務委員會第三十八次會議於2022年12月30日決定，免去王毅兼任的外交部部長職務，任命駐美大使秦剛為新任外交部部長。

秦剛出生於1966年3月，天津人，畢業於國際關係學院國際政治系，曾兩度擔任外交部發言人，三度出使英國。資料顯示，秦剛1992年進入外交部工作，任西歐司隨員、三秘；1995年首次被派往英國，任駐英國大使館三秘、二秘；1999年回國，擔任外交部西歐司二秘、副處長、處長。

2002年，秦剛二赴英國，任駐英國大使館參贊。2005年起，秦剛任外交部新聞司副司長並兼任外交部發言人。2010年，秦剛三赴英國，任駐英國大使館公使。2011年12月，秦剛回國出任外交部新聞司司長，並再次擔任外交部發言人；2014年，他轉任外交部禮賓司司長；2017年任外交部部長助理，並繼續兼任禮賓司司長。

2018年9月，秦剛升任外交部副部長，當時是現任副部長中最年輕官員，主要分管歐洲地區事務和新聞、禮賓工作。

2021年秦剛接任駐美大使，陸官媒《環球時報》曾經引用《華爾街日報》報導出，「秦剛舉止優雅，被視為一名有分寸的職業外交官。」

秦剛經歷：

1988 - 1992 中華人民共和國北京外交人員服務局中文秘書
1992 - 1995 外交部西歐司隨員、三秘
1995 - 1999 駐英國及北愛爾蘭聯合王國大使館三秘、二秘
1999 - 2002 外交部西歐司二秘、副處長、處長
2002 - 2005 駐英國及北愛爾蘭聯合王國大使館參贊
2005 - 2010 外交部新聞司副司長、外交部發言人
2010 - 2011 駐英國及北愛爾蘭大使館公使
2011 - 2014 外交部新聞司司長、外交部發言人
2014 - 2017 外交部禮賓司司長
2017 - 2018 外交部部長助理、禮賓司司長
2018 - 2021 外交部副部長
2021-2022 駐美國特命全權大使
2022- 外交部部長
 

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
遊戲慘輸…男大生猛吞5顆藥！「硬3小時消不掉」後悔哭了
五月天阿信當眾爆「脫軌言論」　聽台下觀眾1句話傻住
快訊／台南驚悚追撞火燒車　男騎士送醫搶救
快訊／陸新任外交部長出爐　他接替王毅！
館長打趴Toyz挨批「欺負新手」！格鬥天王約戰：打到你媽認不
她喊「女性也要當兵」！　允諾提修法
Rain、金泰希報警17次！　私生飯跟蹤騷擾1年
「冬季甜品」熱量一圖看！　第1名近500大卡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

與普丁談烏克蘭危機　習近平：中方繼續秉持客觀公正立場

快訊／陸外交人事異動！　駐美大使秦剛新接任外交部長

小4時埋白酒！他「立志娶班上女同學」　16年後挖出一看傻了

默沙東Molnupiravir獲批附條件進口大陸　將與國藥評估技術轉讓可行性

美對台第8次軍售　陸外交部：停止製造新台海局勢緊張因素

華為：2022年是「轉危為安」的一年　明年將「有質量地活下來」

2023大陸全國兩會3月4日起舉行　將投票選出國家主席和國務院總理

陸專家：台海明年恐有「驚濤駭浪」　掀翻「和平之舟」

陸專家：防疫放開「不是放任不管」　而是「更加科學精準」

女員工腹痛上廁所被言語霸凌怒反擊　上司抓狂又拉又拽往座位拖

白家綺哽咽回應小甜甜憂鬱症　「仍信宋逸民？」：真相會大白

Hani「沒高潮過」大嘆：都在演戲　嗆男友「只顧自己爽」怒DIY

輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

辰亦儒直播帶貨激動殺價！　聯手廠商…網虧：演技巔峰

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

JYP朴軫永唱到一半「女兒衝出來」！　他幸福抱抱安撫：把拔再唱一首

調皮男模仿變臉踢鐵板 被本人抓包遭激情處罰

紙杯+瓶蓋DIY迷你足球員　利用橡皮筋彈性挑戰射門

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

《單身2》新男嘉賓一來就牽到女神　她秒暈：我越界也沒關係？

與普丁談烏克蘭危機　習近平：中方繼續秉持客觀公正立場

快訊／陸外交人事異動！　駐美大使秦剛新接任外交部長

小4時埋白酒！他「立志娶班上女同學」　16年後挖出一看傻了

默沙東Molnupiravir獲批附條件進口大陸　將與國藥評估技術轉讓可行性

美對台第8次軍售　陸外交部：停止製造新台海局勢緊張因素

華為：2022年是「轉危為安」的一年　明年將「有質量地活下來」

2023大陸全國兩會3月4日起舉行　將投票選出國家主席和國務院總理

陸專家：台海明年恐有「驚濤駭浪」　掀翻「和平之舟」

陸專家：防疫放開「不是放任不管」　而是「更加科學精準」

女員工腹痛上廁所被言語霸凌怒反擊　上司抓狂又拉又拽往座位拖

與普丁談烏克蘭危機　習近平：中方繼續秉持客觀公正立場

新北跨河煙火迎2023！元旦連續假期　蘆洲警教如何避車潮

美國爭議網紅Andrew Tate「涉性侵、人口販運」　羅馬尼亞被捕

遊戲慘輸…男大生猛吞5顆藥！「硬3小時消不掉」後悔哭了

吃多容易骨質疏鬆！營養師曝4種「偷鈣食物」　愛吃重鹹要小心

花蓮新社部落小旅行！體驗情人便當、品友善米酒　順遊金色梯田看海

英國天團來台開唱　原子邦妮受邀開場嗨翻...卻懊惱「唱錯了」

散裝船獲利王慧洋年終上看15個月　也會根據考績調薪

快訊／陸外交人事異動！　駐美大使秦剛新接任外交部長

快訊／台南歸仁區疑計程車追撞火燒車　機車騎士送醫

公車槓違停！他巧錄「黑衣妹」 網友全歪樓：重看好幾遍XD

大陸熱門新聞

嫩妹獻初夜血染床單！男友竟追討清潔費

巨乳重機女神吃精液炒雞蛋　秀塞10支筆絕招

華為智慧手表綁火腿上　竟測出血氧、心跳

小4時埋白酒！男子16年後挖出一看傻了

母臥病20年　男怒吼：怎還不死？

妻拉外送員「進屋半小時」　尪看監視器氣炸揍人

秦剛新接任陸外交部長

陸專家：台海明年恐有驚濤駭浪掀翻「和平之舟」

男童高壓電線掛身上大玩盪鞦韆！影片嚇死一票人

女兒確診血癌！他想移植骨髓意外發現超綠真相

藝術大師繪製兔年郵票　遭狂嘲有妖氣

愛滋女無套接客！恩客剛爽完驚知真相

女大生確診愛滋遭排擠逼退學！1年後發現是誤診

20歲網美遭挖眼拔舌虐殺！裝死忍受兇手洩慾

更多熱門

相關新聞

秦剛演講自認「戰狼」　暗示將卸任返國

秦剛演講自認「戰狼」　暗示將卸任返國

中國駐美大使秦剛是下屆中國外交部長熱門人選，他近日在美國一場演講中自認是「戰狼」，另提到在美工作500天來收獲了很多友誼，感謝大家的支持和幫助，似乎暗示將卸任返國。

陸駐美大使大聯盟開球初體驗 「棒球外交」穿43號球衣有深意

陸駐美大使大聯盟開球初體驗 「棒球外交」穿43號球衣有深意

美中資深官員會晤　美國務院避談「台灣議題」談什麼

美中資深官員會晤　美國務院避談「台灣議題」談什麼

美媒聚焦「兩岸統一時間提前？」

美媒聚焦「兩岸統一時間提前？」

駐美大使秦剛：美國先在台灣問題上挑釁

駐美大使秦剛：美國先在台灣問題上挑釁

關鍵字：

秦剛

讀者迴響

熱門新聞

「賽德克張孝全」遭痛毆亡！惡徒遭起訴

即／長瀨昆妮「連結」連千毅影片瘋傳　他們回應了

妻子點香碰到氧氣罩...病床丈夫上半身燃燒死亡

59歲富豪睡遍AV女優終收山！婚後才知嫩妻真實身分

網紅胖虎拍電影床戲「遭同劇男星伸指入侵」！

櫃台員工變富豪！　最狂「繼承者」砸2.1億買礁溪地

Toyz單挑館長「快攻打臉」成功！吃重拳倒下

小甜甜爆婚變「早有徵兆」！

百萬YTR愛情長跑9年「求婚成功」！

獨／花50元中大樂透4.85億！　今年最大獎已領走

華視主播出車禍「臉毀了」還腦出血！

正版「農婦」首亮相！吳怡農偕同妻子掃街　甜喊「選後補上錯過時光」

林襄爆熱戀顏佑庭！　

長榮海運年終開獎！　豪發45個月

「好市多周子瑜」趴浴缸拍寫真　粉絲看傻了

更多

最夯影音

更多
白家綺哽咽回應小甜甜憂鬱症　「仍信宋逸民？」：真相會大白

白家綺哽咽回應小甜甜憂鬱症　「仍信宋逸民？」：真相會大白
Hani「沒高潮過」大嘆：都在演戲　嗆男友「只顧自己爽」怒DIY

Hani「沒高潮過」大嘆：都在演戲　嗆男友「只顧自己爽」怒DIY

輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

辰亦儒直播帶貨激動殺價！　聯手廠商…網虧：演技巔峰

辰亦儒直播帶貨激動殺價！　聯手廠商…網虧：演技巔峰

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面