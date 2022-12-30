快訊／陸外交人事異動！　駐美大使秦剛新接任外交部長

▲大陸駐美大使秦剛新接任外交部長。（圖／CFP）

記者任以芳／北京報導

央視《新聞聯播》今（30）日最新消息，大陸國家主席習近平簽發第129號國家主席令，根據中華人民共和國第十三屆全國人民代表大會常務委員會第三十八次會議於2022年12月30日決定，免去王毅兼任的外交部部長職務，任命駐美大使秦剛為新任外交部部長。

秦剛出生於1966年3月，天津人，畢業於國際關係學院國際政治系，曾兩度擔任外交部發言人，三度出使英國。資料顯示，秦剛1992年進入外交部工作，任西歐司隨員、三秘；1995年首次被派往英國，任駐英國大使館三秘、二秘；1999年回國，擔任外交部西歐司二秘、副處長、處長。

2002年，秦剛二赴英國，任駐英國大使館參贊。2005年起，秦剛任外交部新聞司副司長並兼任外交部發言人。2010年，秦剛三赴英國，任駐英國大使館公使。2011年12月，秦剛回國出任外交部新聞司司長，並再次擔任外交部發言人；2014年，他轉任外交部禮賓司司長；2017年任外交部部長助理，並繼續兼任禮賓司司長。

2018年9月，秦剛升任外交部副部長，當時是現任副部長中最年輕官員，主要分管歐洲地區事務和新聞、禮賓工作。

2021年秦剛接任駐美大使，陸官媒《環球時報》曾經引用《華爾街日報》報導出，「秦剛舉止優雅，被視為一名有分寸的職業外交官。」

秦剛經歷：

1988 - 1992 中華人民共和國北京外交人員服務局中文秘書

1992 - 1995 外交部西歐司隨員、三秘

1995 - 1999 駐英國及北愛爾蘭聯合王國大使館三秘、二秘

1999 - 2002 外交部西歐司二秘、副處長、處長

2002 - 2005 駐英國及北愛爾蘭聯合王國大使館參贊

2005 - 2010 外交部新聞司副司長、外交部發言人

2010 - 2011 駐英國及北愛爾蘭大使館公使

2011 - 2014 外交部新聞司司長、外交部發言人

2014 - 2017 外交部禮賓司司長

2017 - 2018 外交部部長助理、禮賓司司長

2018 - 2021 外交部副部長

2021-2022 駐美國特命全權大使

2022- 外交部部長

