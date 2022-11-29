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土耳其：將與瑞典芬蘭外長會面　商討加入北約事宜

▲▼土耳其外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）。（圖／路透）

▲土耳其將與瑞典芬蘭進行三方外長會議。（圖為土耳其外長卡夫索格魯／路透）

文／中央社伊斯坦堡28日綜合外電報導

土耳其外交部長卡夫索格魯今天宣布，明天他將在羅馬尼亞首都布加勒斯特舉行的北大西洋公約組織（NATO）會議場邊與瑞典和芬蘭外長會面，討論這兩國加入北約相關事宜。

法新社報導，卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）告訴國內媒體，「明天我們將以三邊形式，在布加勒斯特（Bucharest）與瑞典和芬蘭外交部長會面。」

安卡拉當局先前批評這兩個北歐國家為被其視為「恐怖分子」的庫德族武裝分子提供避風港。儘管早在6月土耳其就已同意不再反對瑞典、芬蘭加入北約，但安卡拉至今仍拒絕正式批准這兩國加入。

卡夫索格魯說，「我們正積極推動這個進程，但仍需採取一些步驟。事實上，瑞典才是需要採取更多相關措施的國家。」

俄羅斯入侵烏克蘭後，芬蘭和瑞典於5月宣布放棄數十年來的軍事不結盟政策，並極力希望成為北約成員國。

瑞典新任總理克里斯特森（Ulf Kristersson）本月初訪問安卡拉，與土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）會面，希望獲得土耳其的首肯，不再阻擋瑞典加入北約。

截至目前，在所有北約成員國中，只有匈牙利和土耳其尚未同意這兩國的入盟申請。

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）上週表示，國會將於明年批准芬蘭和瑞典加入北約。

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