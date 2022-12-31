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無懼疫情海嘯！印尼即起「取消所有防疫措施」：多數國民已有抗體

▲▼印尼總統佐科威（Joko Widodo）。（圖／達志影像／美聯社）

▲印尼總統佐科威宣布取消所有現行新冠防疫措施，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

印尼總統佐科威（Joko Widodo）30日宣布，由於多數人口已具有新冠抗體，加上當地近日的新增病例與住院人數皆低，因此當局決定，即日起將取消所有現行新冠防疫措施。

綜合外媒報導，佐科威援引最新感染數據指出，印尼如今每天的感染人數僅佔總人口的100萬分之1.7，而且與疫情相關的死亡人數也低，確診者中只有4.79%需要住院治療，顯示當地疫情已受控，因此當局決定取消所有公共活動限制措施（PPKM），不再限制集會和人員流動，並立即生效。

▲▼印尼解除所有現行防疫措施。（圖／達志影像／美聯社）

在過去的幾個月裡，印尼的PPKM一直都保持在最低水平，只有辦公室和學校被允許100%人員在場域內工作或學習。雖然印尼此前已不再限制接種過新冠疫苗追加劑者的行動，但當局仍要求民眾在室內戴口罩，進入商場等公共場所也必須使用新冠追蹤APP記錄行蹤。

儘管國家如今已全面解封，但佐科威仍促請民眾繼續保持警惕，同時建議人們在室內或人流密集的地方戴口罩。自新冠疫情爆發後，這個東南亞國家已出現670多萬宗新冠病例，超過16萬人病逝。衛生部數據顯示，目前全印尼已有超過75%的6歲以上人口接種了至少2劑新冠疫苗。

自中國26日宣布國門大開後，美日等國都因為擔心疫情蔓延，對中國旅客實施了較為嚴格的入境管制措施，然而印尼政府至今尚未公佈是否將改變中國旅客的入境規定。印尼國家災害應變總署（BNPB）透露，當局不排除調整中國旅客的入境管制措施，「也許衛生部會觀察一下」。

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