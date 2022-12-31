台灣鯛退散！店門口貼「200字↑」內用規定　1族群看完讚翻

▲店家貼出公告，明示要內用就得遵守規則。（圖／翻攝自●【爆料公社】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

以防發生糾紛，有店家寫下230字的「內用注意事項」貼在門口，當中要求客人勿自行開門、看管好小孩，「發生追貓嚇貓破壞店內物品者，抱歉我們會請您外帶或另選別家」，語氣相當直接、沒在客氣。不過，看到公告內容後，網友紛紛大讚，「最喜歡這種規矩講清楚的店家。」

有網友在「●【爆料公社】●」貼文，「這種一開始就講清楚說明白的店家，還是會有人含扣喔（反擊的意思）。」並貼出這張230字的告示，只見上面印著大大的「內用注意事項」，內容列出4點，前面2點先提醒，「我們有養貓，請勿自行開門，不用按自動門、打不開的，要內用請到本店右邊外帶區窗口告知人員，或等待人員開門」、「本店沒有設置廁所，請到火車站一樓謝謝」。

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後面2點則明顯是寫給家長看的，「12歲以下的小朋友請家長看管好，（凡是在本店發生意外店家一律不負責），畢竟我們不是小孩遊樂場所，如有發生追貓嚇貓破壞店內物品者，抱歉我們會請您外帶或另選別家」、「小朋友（能走的佔位的）我們都算一位客人，也包含低消內，你選擇要進來就要消費，不要跟我說『他們很小ㄟ』什麼的～沒點餐會多收50元清潔費。」

照片吸引超過1.2萬人按讚，網友們紛紛力挺店家，「很多選擇性文盲」、「能講得這麼清楚，代表這些鳥事店家都曾經遇過，而且還不只一次了」、「這些條件根本不難，希望台灣鯛乖乖」、「我也拒絕用餐的時候還，要被強迫體諒父母，原諒孩子不懂事」、「這樣的要求很合理，很多來消費的大爺，都拿小孩還小不用點餐當理由，真的會很想翻白眼。」