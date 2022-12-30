土耳其登機被攔住！台妹「慘噴4萬」還被羞辱　警世文超震撼

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友27日在土耳其轉機飛羅馬，起初她登機時，被三位人員攔下，由於超過登機時間，她認了再花1萬多元重買機票，沒想到中午登機時，竟被冠上莫須有的罪名，再度扣住她，還不斷出言羞辱，最後她又多噴3萬元，才成功搭上飛機。

女網友在「爆料公社」委屈控訴，12月27日她過境土耳其欲前往羅馬，等待登機的過程中，她在附近小攤買了一瓶檸檬果汁，「boarding time是8時20分，我沒有聽到last call，所以去上了廁所，結果8時52分去報到時，有三位穿西裝的不讓我登機，但飛機是9時10分起飛阿！」

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當時，她被叫到服務檯處理，而那裡早已排了10幾個人，都是因為差幾分鐘時間，被逼重新買票的，「我承認的確是超過登機時間，所以買了一張單程到羅馬的機票，花了1萬多元，這我沒有任何問題，只是有很不舒服的體驗。」

到了中午，女網友這回學乖，七早八早就在登機口等待，沒想到作業人員將她擋在玻璃門外，聲稱她有喝酒，堅持不讓她登機，這讓她憤怒又錯愕，「等待的時候，我的確有坐在一間飲料店喝飲料，但點的是一杯桃子飲料，老實說我想請問，你整個飛機場都有賣酒，飛機上也免費提供酒，我要超過多少酒精濃度，才會被禁止登機？還有你怎麼不找交警來，測看看我酒精濃度勒？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

不僅如此，還有位資深地勤人員跟她狂講一堆五四三，先是誇讚她長得很漂亮，後來又稱飛羅馬的班機已經沒有了，要她在附近飯店過夜，還說可以幫忙安排住宿，整個過程都讓她感到不舒服，又覺得事有蹊蹺。

不死心的她迅速上網查詢，發現還有空位，堅持再買1張單程近3萬元的機票；傻眼的是，櫃台小姐還很跩地嗆她，「我們機場有賣酒，但沒有叫妳喝醉。」聞言，女網友強調自己沒喝，結果對方又回嘴，「妳就是有喝！現在酒早就退了！」

原po崩潰表示，「一連串的羞辱讓我身體和心靈都受到委屈就算了，最後飛到羅馬時，已經是當地時間27日晚上8點多，而我的行李在早上10點就已抵達，所以早不見蹤影了，羅馬這麼冷的天氣，裡面全部的禦寒衣物和日常生活用品都沒了，還好義大利lost and found的先生小姐協助我，到每個角落找行李，還幫我填寫行李遺失單並跟土耳其航空做呈報，不然我在這個語言完全不通的地方該怎辦？」

▲土耳其航空誣陷她喝酒，不讓她登機。（圖／記者沈繼昌翻攝）

歷經種種遭遇，又多花4萬塊錢，她氣憤直呼，「土耳其航空有很大的問題，第一個是不誠實，第二個是有歧視和好色。這樣的機場被選為最佳機場，只是因為免稅品最多、逛街最好逛。其他私德的部份，真的讓人感到噁心。」最後，她也表示，會買華航或長榮回家，「花錢買個安全感，是必然的。」

對此，大票網友洗版回應，「簡單來說，就是超賣」、「謝謝妳的經驗，我去土耳其絕對不會考慮土耳其航空」、「台灣團很愛搭土航，因為便宜，但也很容易超賣」、「這家航空公司風評出了名的爛啊，買機票別只看便宜不便宜，也上網看看其他人寫的意見啊」、「土航的機票常常超賣，提早登機是蠻重要的事情喲」、「這是低級的航空公司慣用手段之一」。