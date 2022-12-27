爸爸愛嘴對嘴親親　女大生崩潰曝超扯行徑：還躺我床上親脖子

記者黃翊婷／綜合報導

一名自稱超過20歲的女大學生抱怨，爸爸非常不愛乾淨，至今仍喜歡和孩子親親抱抱，而且還是嘴對嘴的那種，自己曾說過只能接受親臉頰，父親卻不聽，甚至反過來情緒勒索，放假時還會跑來睡在她旁邊，讓她嚇到尖叫，實在很崩潰。

▲原PO覺得爸爸有些行為很讓人崩潰。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關。）

原PO在爆料公社系列社團「匿名公社」中發文表示，爸爸多年來堅持用清水洗身體，偏偏他的體質偏油、容易長痘，沒有好好清潔就會產生異味，還喜歡穿同一件衣服，床單一年才換一次，媽媽幫忙洗衣服、洗床單，爸爸還氣到把媽媽罵到眼眶發紅。

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更讓原PO困擾的是，爸爸非常喜歡肢體接觸，至今仍會對她親親抱抱，而且是嘴對嘴的那種，高中時曾說過只能接受親臉頰，就被爸爸情緒勒索說什麼自己嫌棄他、不愛他了，有時候情緒上來，還會直接叫她滾出去。

原PO接著說，現在她上大學了，有時候放假回家，爸爸會偷跑進房間躺在床上，親吻她的額頭或脖子，有一次她醒來看到爸爸，嚇得當場放聲尖叫，還被反過來怪罪起床氣大，「我超過20歲了！正常女人睡覺睡到一半被親得一臉口水，都會被嚇醒吧！」

▲原PO爸爸會跑來和她一起睡覺。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash，與本文當事人無關。）

原PO表示，讓她困擾的事情還有很多，例如爸爸會要求逛街要十指緊扣牽手，出門不能穿短褲、破洞牛仔褲、短版上衣，也不能噴香水，不能跟男同學有接觸，有一次她在房間裡換衣服，爸爸沒敲門就進來，被她很凶地吼出去，竟然回答「有什麼關係，小時候又不是沒看過」。

原PO坦言，這些問題困擾她和媽媽很久了，自己平時一個月才回家一次，免強能接受，媽媽卻無法躲開，有時候看到爸爸對媽媽冷暴力，她也覺得很無力，不知道該怎麼辦，這才決定上網PO文求助，希望大家幫忙出主意。

對於原PO家的狀況，大多數網友都認為，如果上述情況都是真的，確實很不妥，希望原PO能強硬拒絕，否則未來可能會受到傷害，假如媽媽已經無能為力，可以向身邊信任的人或師長求助，保護好自己最重要，「這是變態吧」、「感到不舒服就可以拒絕，無論是誰」、「我也都對女兒親親抱抱，但如果小孩漸漸長大，當爸爸的也要有分寸」、「爸爸還以為女兒是小baby吧！拒絕任何人觸碰就好了」。

還有網友認為，原PO的爸爸可能已經生病了，「爸爸可能有點心理疾病，覺得在家裡不被重視，有一些孤老症狀」、「他生病了，年紀大了真的會變得很奇怪」、「這……勸他就醫吧」。

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