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女兒刺青挨罵離家投靠媽　她怨：住2天嚴重影響我的再婚生活

記者黃翊婷／綜合報導

一名媽媽抱怨，16歲的女兒因為「跟風」刺青被前夫罵，跑來找她說要一起住，卻連續2天都不去學校上課，導致現任老公受不了跑回婆家住，讓她很苦惱，覺得女兒已經嚴重影響自己的新生活。沒想到文章公開之後，媽媽受到網友一面倒砲轟，「只住2天而已，是有多影響妳的生活？很難相信這篇文章是一名媽媽寫出來的」、「又是一個自私的媽媽」。

▲▼高中生,霸凌,青少年,學生,少女。（圖／CFP）

▲原PO覺得女兒和前夫吵架，卻跑來賴在她家，讓她很困擾。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

原PO在爆料公社App「匿名公社」的文章中提到，女兒已經16歲了，之前在同學的慫恿之下，跟風跑去刺青，被前夫罵了一頓，竟然跑來她這裡說要一起住，她要求前夫前來幫忙勸孩子回去，卻遭到拒絕。

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原PO接著說，現在女兒已經在她家住了2天，期間都不去學校上課，整天躲在她兒子的房間裡面不出來，導致現任老公受不了跑回婆家住，「我該怎麼勸我女兒回她爸那裡？她已經嚴重影響我的生活了。」

然而，文章公開之後，大多數網友卻不力挺，反而一面倒砲轟原PO自私，「目前只住2天而已，是有多影響妳的生活？很難相信這篇文章是一名媽媽寫出來的」、「女兒有夠可憐，爹不疼娘不愛，好好跟她聊一下吧！刺青不是不行，想清楚就好啊」、「跟我媽一模一樣，跟別人有了新的小孩，以前生過的都是拉基（垃圾）」、「她去找妳總比跟陌生網友離家出走好，女兒算乖了，反而是妳，有想過盡一個母親的責任嗎」、「又是一個自私的媽媽」、「沒責任，就算離婚了，她還是妳的女兒啊」。

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