直擊「雞腿駕駛」！國2匝道上演倒退嚕　後車嚇傻急煞…警要罰了

記者沈繼昌／桃園報導

一名網友昨（29）日在臉書《爆料公社》上貼文，開車行經國道2號大竹交流道往桃園機場方向匝道時，1輛轎車居然一路倒退嚕，且大剌剌停在路肩拉下窗戶，示意後方先行，貼文後引起網友砲轟「雞腿駕駛上演玩命關頭」、「下錯交流道還倒車，是要害死人嗎？」國道警察第一大隊表示，該駕駛以違反道路交通管理處罰條例，最高可處6000元罰鍰，將依規定追查並製單舉發。

▲有網友在臉書《爆料公社》上貼文，1輛轎車在國道2號大竹交流道匝道竟然一路倒退嚕，後方轎車被嚇得當場煞車。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

▲有網友在臉書《爆料公社》上貼文，1輛轎車在國道2號大竹交流道匝道倒退嚕。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

在臉書《爆料公社》上這份貼文還附上行車紀錄器影片，影片第34秒時，僅容一輛車進出的匝道，迎面而來是輛轎車，一路閃燈往後倒車，發現後方有來車則緩緩靠在路肩，駕駛拉下窗戶示意後方來車先行，絲毫不覺得自己已違反規定且是危險駕駛行為。不少網友紛紛留言砲轟「下錯交流道，不會下交流道再上來，還倒車昰想害死人嗎」、「幹嘛讓！打電話叫警察來開單呀」、「如果是我一定開窗大聲幹譙他」、「要是我遇到了，我會在後面堵死他，不讓他倒車」、「三寶還好意思叫你先過耶」。

▲1輛轎車在國道2號大竹交流道匝道竟然違規倒車，國一大隊泰山分隊長陳柏安指出，將依規定製單舉發。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道第一大泰山分隊長陳柏安指出，有關民眾貼文於國道2號大竹交流道遇到有車輛於匝道倒車，經檢視影像內容，該車行為已違反道路交通管理處罰條例，可處3000元以上6000元以下罰鍰，本大隊將依規定追查並製單舉發。

國一大隊也呼籲，用路人上錯交流道或錯過交流道都應至下個交流道做迴轉，不可在匝道或主線上有停車、倒車或橫切車道行為，除危及本身安全也會造成其他用路人危害，民眾如有發現其他車輛違規行為，可將行車紀錄影像上傳到國道公路警察局的檢舉專區，以遏止駕駛惡意的違規行為。