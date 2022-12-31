遭轟「口號標籤很多」　王鴻薇嗆吳怡農：循著民進黨老路動不動丟紅帽子

▲王鴻薇至濱江果菜市場拜票。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨北市立委候選人王鴻薇日前酸民進黨對民進黨候選人吳怡農是「抗中保農」；吳反擊王鴻薇「口號很多、標籤也很多」。對此，王鴻薇今（31）日受訪時表示，吳怡農若還是循著民進黨的老路，動不動就丟紅帽子，「抗中保農」的操作是無庸置疑。

針對兵役延長議題，王鴻薇昨日受訪時表示，吳怡農一直扭曲她的談話，一開始就明確告訴大家，不反對兵役改革，但政府還是有責任要緩和兩岸緊張情勢。」她認為，在兵凶戰危時兵役延長，政府應該要跟人民對話，因為很多家長會擔心子女是否真的要上戰場，這點政府本來就要說清楚。

王鴻薇更質疑，民進黨跟吳怡農陣營的這些攻擊就是「抗中保農」的操作，但11月26日的九合一大選已證明抗中保台無助民進黨選舉，吳怡農、民進黨現在要操作「抗中保農」，人民不會買單。對此，吳怡農回擊，「我的對手口號很多、標籤也很多」。

王鴻薇今日受訪時表示，其實這陣子包含民進黨、吳怡農陣營提到很多議題時都在丟紅帽子，過去在很多次選舉看到民進黨在操作抗中保台，如果吳怡農還是循著民進黨的老路，動不動就丟紅帽子，當然是「抗中保農」的操作無庸置疑的。

