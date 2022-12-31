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新冠最快春節後降級　擬未來每年打2劑疫苗

▲▼中正紀念堂接種站最後一日,兒童疫苗接種站,新冠肺炎,本土疫情,新冠肺炎疫苗,輝瑞兒童BNT疫苗,施打疫苗,COVID-19疫苗,BNT兒童疫苗,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,醫護人員,防護衣,接種率,防疫,緩打潮,疫苗覆蓋率,中重症,共存,清零,5-11歲兒童,mRNA。（圖／記者李毓康攝）

▲疫情未來逐漸走向流感化，擬每年固定接種疫苗。（圖／記者李毓康攝）

記者崔子柔／綜合報導

新冠疫情延燒致今已滿3年，昨（30）日新增27220例本土個案、34例死亡，國人都盼著與病毒共存、完全解封的一天，指揮中心指揮官王必勝則透露，預計會在春節後降級。

根據《聯合報》報導，王必勝表示，是否要解散指揮中心會由行政院決定，不過預計會在春節後，先調降新冠傳染病類別。

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王必勝指出，若疫情流感化將定期接種疫苗，目前推估一年需打2劑，不過針對打哪一種疫苗、廠牌、間隔時間等，都還需考慮病毒情況再進一步制定。

▲▼12/29中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

雖然國內從嚴格追蹤確診個案，至今已走向邊境解封、室外脫口罩，逐漸與病毒共存，不過本土疫情已經連10天升溫，昨日新增的死亡個案中，年齡最小的是僅2歲的女童，在發病3天後離世。

胸腔重症科醫師蘇一峰則對此表示，美國與歐洲正在流行新的變種病毒BF.7，日本的疫情也在持續升溫中，台灣部分民眾已施打次世代疫苗，也有些人前一陣子已經感染過Omicron，面對新的BF.7病毒，這2種人嚴重感染的機會大幅減少，「擔心感染的人趕快去打次世代疫苗了！次世代疫苗BA.5對BF.7有效果！」

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