南投林管處召開跨機關會議　為石虎營造安全綠色廊道阻路殺

▲石虎頻遭路殺議題越來越受國人重視。（圖／資料照片，翻攝「野生動物急救站」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

保育類石虎頻遭「路殺」的議題越來越受國人重視，南投林區管理處日前邀集19個公、私協力單位及專家，討論中部地區「生態廊道」串聯、石虎保育現況及合作分工，包含路殺應對措施及改善、石虎移動廊道串聯及其他相關保育計畫規畫等，希望營造並恢復多元的生態環境，提供石虎及其他野生動物能自由遷徙活動的安全廊道。

該跨機關交流平台會議於12月20日召開，南投林管處指出，八卦台地和貓羅溪分別為野生動物重要棲地，以及連結東西兩側棲地的重要廊道，但在台14丁線和沿線兩側聚落的阻隔下，造成野生動物路殺及棲地破碎等問題；因此與特生中心、三河局、水保局南投分局及彰化、南投2縣政府等單位合作，利用自然解方原則，找出貓羅溪排水及慈世排水2關鍵節點，探討山溝排水設施改善與分工，配合河灘地成功營造之生態植群，建立並維持野生動物在八卦台地和貓羅溪灘地間的動物活動通道。

▲南投林區管理處召開跨機關交流平台會議，希望編織綠色網絡、營造多元生態廊道 。（圖／南投林區管理處提供）

高公局中區養工分局、公路總局第二區養工處及南投縣政府、南投市公所等，也針對石虎路殺敏感路段，如省道台16線、省道台14丁線、環河道路與華陽路等，以石虎告示牌、動物防護網、減速標線、石虎路殺路段分級管理、幸福公路APP等各項措施，提醒車輛慢行、提高用路安全及減少路殺發生，未來亦將持續針對路殺熱區研議更有效之防治方法。

南投林管處長李政賢表示，國土生態綠網的目標除營造安全的綠色廊道，更希望透過平台會議連結「人網」，將不同部會與公私單位進行橫向及縱向連結，共同編織維護自然生態環境的網絡，也期望國人一起守護台灣的自然環境。