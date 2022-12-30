日本「最甜公主」佳子迎28歲生日！　傳牙醫男友只是煙霧彈

▲日本佳子公主迎28歲生日。（圖／路透，下同）

記者王佩翊／編譯

日本秋篠宮文仁親王的次女佳子公主29日迎來28歲生日，宮內廳公布了她身穿米白色大衣與毛衣在庭園散步的畫面，甜美笑容擄獲眾人的心。而數個月前才有八卦媒體報導，她與牙醫男友好事近了，然而最近卻又有媒體爆料稱，其實佳子公主正試圖擺脫父母的控制，因此更加不可能和父母好友的小孩交往，所謂的誹聞可能只是煙霧彈而已。

根據《共同社》報導，佳子公主大學畢業後並未接下太多公務，然而隨著姊姊小室真子出嫁，離開皇室，她則承擔起更多的公務，並經常出現在公開場合。佳子公主29日迎來28歲生日，並在生日當天，親自拜訪德仁天皇夫婦以及明仁上皇夫婦的住所，向長輩請安。

佳子公主先前曾被拍到前往牙醫診所數小時，被爆出與同樣身為牙醫師的院長兒子陷入熱戀。據悉，兩人是青梅竹馬，就讀同一個小學、國中以及高中，因為舉辦同學會而再度相遇。不僅如此，男方爸爸跟秋篠宮文仁親王在學習院大學是同一屆的學生，男方母親則是紀子妃的大學同學，因此也被認為是親上加親，父母認可的愛情。

對此，與皇室有深交的消息人士卻指出，其實佳子公主與父母的關係陷入緊繃，從近日的行程就可以看出來，似乎是故意避開對方，在這樣的情況下，她更不可能父母朋友的孩子有深度交往。此外，雖然宮內廳醫院有牙醫，但部分治療仍然無法在宮內廳醫院完成，因此改由與秋篠宮有深交的牙醫院長代為治療，也並非不合理。