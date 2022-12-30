伊朗西洋棋正妹選手「拒戴頭巾」　傳將移居西班牙

▲外傳哈德擔憂遭到伊朗政府對付，可能移居西班牙。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗西洋棋女選手哈德（Sara Khadem）本周在哈薩克參加國際比賽，被發現沒戴頭巾，被視為聲援伊朗反政府示威。如今有2名消息人士向西班牙媒體《國家報》（El País）透露，由於擔憂遭到政府對付，她賽後不打算返國，將移居西班牙。

綜合衛報等報導，哈德本周參加的是「世界西洋棋總會快棋暨超快棋錦標賽」（FIDE World Rapid and Blitz Chess Championships），但兩次出賽都沒有戴上頭巾，而這違反伊朗法律對女性的著裝規定，相關照片隨後也曝了光。

外傳哈德為顧及人身安全，比賽結束後並不打算返回伊朗，將與伊朗知名導演丈夫艾哈邁迪（Ardeshir Ahmadi）以及年幼孩子移居西班牙的城市。目前尚不清楚哈德一家是否計畫尋求庇護。

全名為卡達馬許拉葉（Sarasadat Khademalsharieh）的哈德，生於1997年，是國際棋聯世界排名第804的西洋棋手，而她也是最新一名未在比賽中戴頭巾的伊朗女性選手，讓外界擔憂，她可能在回國後遭伊朗政府懲罰。

伊朗法律對女性著裝有著嚴格規定，明訂女性在公開場合必須包好頭巾，因此哈德的行為明顯已違反伊朗法律。今年9月，伊朗22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）因未戴好頭巾，遭宗教警察羈押後死亡，引發全國性反政府示威，隨後不少女性選手在國際參賽時拒戴頭巾，表達對政府的不滿。