日月潭跨年煙火秀+清境最高跨年晚會超夯　九族文化村推跨年優惠

▲新年將屆，九族文化村提供跨年優惠價、櫻花祭早鳥價、魚池鄉民免費活動等優惠方案。（圖／九族文化村提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

111年已近尾聲，九族文化村端出元旦3天連假的優惠門票訊息，迎接新年和到日月潭或清境跨年的遊客：包括門票一律750元的跨年連假優惠方案，已開賣的700百元九族櫻花祭早鳥票則在春節和櫻花季期間皆可使用，年後還將提供魚池鄉民一周免費入園的回饋活動。

九族文化村表示，日月潭跨年晚會將於31日晚間8時登場，午夜跨年時於水社和伊達邵2碼頭同時施放長達8分鐘的精彩湖畔煙火；清境的「全國最高海拔」跨年晚會也精采可期，倒數活動結束還可前往合歡山追曙光，或下山到九族文化迎接新年到來，因此呼籲遊客一定要安排2至3天行程。

[廣告]請繼續往下閱讀...





業者介紹，跨年優惠除了可享票價750元，還針對12月和元月份的壽星，加碼提供2人1000元的慶生優惠，僅限跨年檔期3天；九族櫻花祭早鳥票方面，在明年1月15日以前都可享700元的划算價格，若錯過了就恢復原價900元。

此外，業者每年都舉辦為時一個星期的魚池鄉民免費入園回饋活動，今年預計在農曆過年後的1月29日至2月4日實施，凡設籍魚池鄉的鄉民皆可把握機會入園體驗。

九族文化村指出，12月的歡樂聖誕月系列活動將持續至明年1月2日，元旦連假這個周末也將會延長營業到晚上7點，詳細相關訊息請至九族文化村官網了解：www.nine.com.tw。