恃寵而驕指徐巧芯？　李德維：我支持世代交替但國民黨該團結

▲李德維（圖中）出席國民黨團「九度移送 選後才動 檢調真『高端』」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委李德維昨發文，直言「勝選很開心，但是恃寵而驕，就令人失望了」，雖未指名道姓，但外界聯想是針對喊出「世代交替」的台北市議員徐巧芯等藍營新生代。但李德維今（30日）澄清並未針對個人，他也支持世代交替，但國民黨應該團結。李德維也說，他認為選後至今還有很多改進的空間，所以才在臉書抒發個人心情。

徐巧芯在九合一大選中高票連任議員後，率先喊出「世代交替」，表態將參選2024立委初選，接著議員徐弘庭也跟進，掀起藍營內部風波。李德維29日在臉書發文表示，勝選很開心，但是恃寵而驕，就令人失望了。李也說，國民黨不會因為少數人就興，更不會因為沒有幾個人就垮，「嗆人很簡單，我也很擅長；世代交替我支持，我也一直努力做」，國民黨存活上百年，絕不是靠幾個所謂的菁英。

對於恃寵而驕是否在指徐巧芯，李德維30日在國民黨立法院黨團「九度移送 選後才動 檢調真『高端』」記者會後受訪時回應，應該不單止任一個人，他認為，選後至今國民黨最重要的就是要團結；他支持國民黨栽培更多年輕人，甚至世代交替，但誠實地說，國民黨需要老中青三代、需要團結，不是唯有誰誰誰才能做，而是應該包容。李也說，由於他認為選後至今還有很多改進的空間，所以才在臉書抒發個人心情。