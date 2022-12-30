高端內線股民遭割韭菜！　董座涉嫌重大...士檢駁：沒有9次移送

▲（左起）張世忠、胞妹張姿玲、妹婿黃子亮、前基亞財務長歐朝銓 。（合成圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

去年高端（6547）股價動盪宛如坐雲霄飛車般，股價從每股2位數，一路攀升到417元，讓外界質疑炒股。對此，士林地檢署29日偵辦高端、基亞內線交易案，發現高端疫苗董事長張世忠等人涉內線交易及基亞非常規交易，共約談18人，12名證人請回，張正忠30萬交保、張的胞妹張姿玲、妹婿黃子亮各50萬交保，前基亞財務長歐朝銓10萬元交保。士檢稍早也召開記者會回應。

士林地檢署30日上午10時開記者會，襄閱張惠菁說，檢察官偵辦高端公司、基亞公司的股票涉及內線交易、非常規交易等案件，經比對分析意見書、過濾投資人交易資料後，為查明涉嫌人是否知悉及傳遞消息之管道，以及釐清交易細節，保全事證，昨指揮北市調處搜索基亞公司及張世忠等犯罪嫌疑人的住居所，扣得手機筆電與相關文件，並約談張世忠等犯罪嫌疑人到案。

張惠菁指出，犯罪嫌疑人經檢察官訊問後，認張世忠涉嫌違反證券交易法且犯罪嫌疑重大，諭知30萬元交保，張姿玲、黃子亮各50萬元交保，歐朝全與施姓被告各10萬元，王姓被告5萬元，12人請回。

張惠菁強調，士檢將繼續秉持勿枉勿縱的態度，積極分析比對搜索扣押的事證，釐清犯罪事實，以維護市場交易的公平公正，保障投資人權益，健全市場發展。

今年10月3日，國民黨立委曾銘宗在立院司法法制委員會質詢法務部長蔡清祥，曾指出高端疫苗涉內線交易，被金管會「移送」9次卻不敢動，仍列他字案，對此士檢強調，並沒有9次「移送」及「一年半都沒動」之事，高端案也從沒有任何機關移送進地檢署，而是高檢署發交士林地檢署啟動偵查，從去年就開始處理。

期間，櫃買中心陸續提供資料，但承辦檢察官收到資料後，得向櫃買中心設定需要的買賣交易時段，因此在一來一回花了點時間釐清，但櫃買中心持續都提供交易資料，而今年又接到基亞告發案，2案積極進行，在勾稽比對證據完備發動搜索。

至於不法獲利，因涉及每人有各自交易資料，因此很難一概而論，只能從交易報告去找犯罪嫌疑人，持續做比對。

2020年2月間高端（6547）股價動盪宛如坐雲霄飛車般，股票交易量至少達到9次都是在疫苗重大訊息發布前暴增，股價甚至從每股91元，一路到去年5月間攀升到417元，一切卻在高端疫苗5月31日發布重大訊息表示，和疾管署簽訂500萬劑採購合約，股價竟開始連6根跌停，當時總統蔡英文更澄清「沒有官員炒股問題」，高端股價劇烈震盪，讓外界質疑炒作股價。