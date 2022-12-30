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起底！高端內線交易案張世忠泌尿醫變生技董座　妹妹、妹婿也超狂

記者黃翊婷／綜合報導

士林地檢署29日偵辦高端、基亞內線交易案，基亞兼高端董事長張世忠、其胞妹張姿玲、妹婿黃子亮等18人被約談。張世忠過去曾擔任泌尿科醫師，後來跨足成為生技業董座，他的妹妹則是上市公司云辰電子的董座，妹婿為統創建設總裁，背景都相當驚人。

張世忠背景起底。（圖／翻攝自基亞官網）

▲張世忠過去曾是泌尿科醫師。（圖／翻攝自基亞官網）

根據基亞生物科技股份有限公司官網介紹，張世忠的職務是董事長兼執行長，擁有台灣大學醫學士、英國倫敦大學光電醫學博士學位，曾擔任慈濟醫學院醫學系系主任、慈濟醫院主治醫師／主任、台大醫院主治醫師，原本是泌尿科醫師的他，因看中防盜器的商機，與妹妹討論後決定出手投資，沒想到就此開啟人生新篇章。

▲▼ 張世忠 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲張世忠（右）被約談。（圖／記者黃宥寧攝，下同。）

張姿玲大一休學接手父親的事業，成立云辰電子，並轉型做起監視器、防盜器的生意，隨著台灣經濟起飛，她的公司也在1996年成為台灣安控產業首家掛牌公司。

▲▼張姿玲。（圖／記者黃宥寧攝）

▲張世忠的妹妹張姿玲。

而張姿玲的丈夫、統創建設總裁黃子亮人稱「黃公子」，他的父親曾擔任板橋農會理事長，家族在地方政商圈有一定的影響力，雖然畢業於文化大學觀光系，不是本科系畢業，但他還是將事業經營得不錯。

▲▼黃子亮 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲妹婿黃子亮。

張姿玲23年前看中澳洲Progen生技公司抗癌的藥物計畫，與哥哥張世忠討論後，決定出手投資，並找來大同集團林蔚山、幸福水泥陳兩傳等人參與，創立基亞公司，家族事業正式跨足生技業，張世忠也接下基亞董事長一職，並於2012年分割成立高端疫苗生物製劑股份有限公司，專攻疫苗及生物製劑開發與量產。

然而，新冠肺炎疫情爆發後，高端疫苗卻陷入許多爭議，如今又爆出內線交易案，一度掀起社會各界熱議。檢調日前接獲檢舉，懷疑張世忠等人涉嫌在2020年2月至2021年7月間，多次將疫苗利空、利多內線消息透露給親友，提前操作高端股票，於是在29日兵分16路搜索基亞公司等處，並約談張世忠、張姿玲、黃子亮等18人到案說明。

經過檢方漏夜偵訊，張姿玲、黃子亮訊後各以50萬交保，前基亞財務長歐朝銓10萬交保，還有2人各以10萬元、5萬元交保，12人請回，目前僅剩下張世忠仍在偵訊中。

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