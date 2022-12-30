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雅速達工廠惡火釀4死全在2樓　消防現場驚見大量化學物品

▲▼ 。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲雅速達工廠惡火釀4死全在2樓，消防現場驚見大量化學物品。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市豐原區東洲路上的雅速達鐵皮工廠29日晚間發生大火，釀成4死2傷慘劇。9名工人在工廠倉庫進行塗漆作業突然發生火警，消防員趕到現場時，工廠已陷入火海，還發現5人受困在2樓，趕緊將人救出送醫。其中一名重傷黃姓男子向消防表示，2樓4桶5加侖的甲苯放置位置在2樓樓梯口，讓消防不敢大意，之後又在2樓發現1小桶約20公升環氧樹脂。而經過一夜搶救後，4人仍宣告不治。

▲▼台中豐原住宅火警，4人無生命跡象。（圖／民眾提供）

▲5名工人受困在2樓工廠，被拉出時有4人已經無生命跡象，送院不治。（圖／民眾提供）

這起火警奪走46歲邱男、41歲賴男、33歲張男以及29歲黃姓男子性命，另外還有50歲黃姓男子重傷，目前在中國附醫加護病房插管救治中，29歲張姓男子輕傷。中國附醫表示，黃男燒燙傷面積達50％，有腔室症候群經手術減壓，使用升壓劑，持續治療中。

死者33歲張男家住卓蘭、去年才結婚，育有一子，原本向家人表示加班到8點半就要回家，未料時間到了沒見到人，卻接到噩耗，昨晚火速趕到醫院認屍後悲痛不已，令人鼻酸。

台中地檢署表示，豐原區東洲路工廠大火一案，在獲得警方通報後，檢察長郭永發當晚即刻指派主任檢察官吳錦龍往赴事故現場了解，並指揮相關司法警察單位蒐證調查，以釐清本件重大火災事故發生原因。

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