雅速達惡火奪4命！疑電焊火花引燃油漆釀禍　寧波曾發生類似慘劇

▲豐原雅速達工廠惡火原因找到了，疑「電銲作業火花」引火。（圖／記者鄧木卿攝，以下同）

記者游瓊華、鄧木卿、唐詠絮／台中報導

豐原區雅速達工司位於東洲路的1處鐵皮倉庫，昨（29）日晚間2樓正在漆油漆、1樓有移工在進行焊接，發生火警造成4死1重傷、1輕傷悲劇，經消防局火調小組初步研判，不排除電焊作業火花，引燃油漆溶劑揮發氣體造成。事實上，中國大陸寧波一間廠房，4年前就發生類似火警，因爲電焊工在操作時不慎引燃油漆，造成油漆起火。

今天台中市政府表示，經消防局火災調查小組初步綜合分析研判，豐原區這間鐵皮倉庫起火原因不排除電焊作業火花，引燃油漆溶劑揮發氣體造成火災的可能，相關單位正全力調查中。今天一早檢察官也進場勘驗，不斷丈量，也找來外勞示範昨晚焊接作業情況，以釐清1樓焊接處與2樓油漆作業是否為火災發生原因。

事實上，2018年10月28日上午，位於寧波的一間工廠發生火警，經消防調查，起火原因爲電焊工在操作時不慎引燃油漆，造成油漆起火，所幸當時現場無人員造成傷亡。

但一樓焊接火花，如何飄飛到二樓，造成油漆揮發氣體點燃大火，諸多疑點眾說紛紜，有一說，是裝修過程使用油漆、防火塗料或酒精、甲苯等容易產生易燃易爆氣體，在通風不良狀態下於侷限空間內達到爆炸極限，遇到明火即產生爆炸。也有專家表示，若焊渣落在管線有油漆等可燃物上，就容易起火，或因電焊機過負荷及受焊物因焊接傳熱而著火。