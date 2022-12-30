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社會 社會焦點 保障人權

迷戀牛郎簽本票幫衝業績　她下海10個月賺200萬仍還不完

記者黃翊婷／綜合報導

台中女子小美（化名）因為前往牛郎店消費，而與朱姓牛郎展開交往，還為了幫對方提升業績而簽下本票，她想要償還債務，於是透過朱男的鍾姓主管介紹，前往應召站賣淫，10個月就賺了大約200萬元，但還是無法還清債務，後來因為不堪鍾男騷擾，決定報警處理。台中地院日前依圖利媒介性交罪，判處鍾男2個月有期徒刑，應召站業者陳男、李女則分別判處4個月、2個月有期徒刑。

▲夜店,牛郎,男公關,男妓,喝酒,女強人（圖／CFP）

▲小美為愛下海。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中提到，小美2020年5月間前往台中某牛郎店消費，結識店裡的朱姓牛郎，兩人進而開始交往，她多次前往牛郎店消費簽帳，還承諾要幫男友提升業績，因此簽下本票，積欠大筆債務，她為了還清債務，透過男友的主管鍾男仲介，在同年7月底與應召站業者陳男、李女碰面，雙方談過之後，她決定下海還債。

小美自2020年8月下旬起自己承租3場所當成性交易的工作地點，陳男則透過鍾男轉交租金給她，工作時，是由陳男、李女以通訊軟體聯絡，媒介客人前往上述租屋地點消費，每次收費1700元，她可以分得1000元，應召站可分得700元。

小美將賺來的錢以面交或匯款的方式交給鍾男，一小部分則是透過男友轉交，直到去年7月她決定不再配合，想要從良，但鍾男還是頻頻催討本票債務，因為不堪騷擾才決定報警處理。

檢警調查，小美在從事性交易的10個月內，大約賺得200萬元，她聲稱應召站分得107萬元，但陳男表示交帳總額僅20多萬元，兩者數目相差很多。不過，隨著進一步調查發現，應召站的帳冊記載，光是2020年11月到2021年5月，業者從小美那邊抽成的金額就高達66萬元。

台中地院法官表示，考量到3人從事媒介性交易的時間不長，手段也尚屬平和，最終依圖利媒介性交罪判處鍾男2個月、陳男4個月、李女2個月有期徒刑，皆可易科罰金，全案仍可上訴。

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