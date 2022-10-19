爸外遇離家4年　女兒神助攻「曝捉姦過程」幫媽恢復單身

記者黃翊婷／綜合報導

人妻小楓（化名）控訴，丈夫因為外遇離家，至今生死不明，因而決定向台中地院訴請離婚。夫妻倆的女兒也出庭說出捉姦過程，坦言父親應該有4、5年沒有回家，當時母親接到徵信社電話通知，馬上帶著她和阿姨衝到台中，果然抓包父親和另一名女子在汽車旅館開房間，「大人進去警局，我們小孩在車上等，當時我不知道狀況，但有錄影存證，我有看到一點點，父親確實有外遇。」

▲小楓帶著家人一起去汽車旅館捉姦。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

小楓在判決書中主張，和丈夫結婚將近30年，沒想到對方因為一場外遇，竟然拋妻棄子離家出走，多年來生死不明，兩人的婚姻關係有名無實，她實在是忍不下去了，因此決定向法院訴請離婚。

小楓的女兒也出庭證稱，父親是在她23歲的時候離家，現在她已經27歲了，算起來父親應該有4、5年沒有回來過，母親假日會外出擺攤做生意，某一天接到徵信社的人打電話通知，說是父親和某女子在汽車旅館開房間，母親和阿姨就帶著孩子們一起衝去台中，小孩子先待在另一個房間，母親和阿姨去捉姦，後來他們坐警車去警察局做筆錄，「大人進去警局，我們小孩在車上等，當時我不知道狀況，但有錄影存證，我有看到一點點，父親確實有外遇。」

面對母女倆的控訴，小楓的丈夫經過合法通知，並未於言詞辯論期日到庭，也沒有提出任何書面或證據資料供法官審酌。

台中地院法官認為，小楓的丈夫在婚姻關係存續期間外遇，離家後和妻子分居，迄今已超過4、5年，行蹤成謎，分居期間雙方並無任何夫妻情感互動，顯然兩人已有相當長的時間未維持夫妻之正常生活，考量到男方的可歸責程度較高，最終裁定准許女方的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。