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社會 社會焦點 保障人權

人妻單身社團外遇猛男「天天嘿咻」　夫見激戰照才知被綠了

記者黃翊婷／綜合報導

台中一名人夫指控，妻子美美（化名）在臉書社團「單身單親交友」認識一名猛男，同居期間天天發生性行為，直到兩人分手，他無意間看到LINE的甜蜜對話及性行為照片，才知道被戴綠帽，氣得提告求償70萬元，但日前被台中地院法官裁定駁回。

▲▼猛男，肌肉男，牛郎，性感男人示意圖。(圖／達志示意圖)

▲猛男透過臉書社團認識人妻美美，分手後卻被對方的丈夫告上法院。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關。）

人夫在判決書中主張，妻子美美（現已離婚）今年2月透過臉書社團「單身單親交友」認識一名猛男，經過多次聊天，兩人竟然開始交往，並同居3個多月，期間每天都發生性行為，今年7月他們還跑來他家幽會，後來兩人分手，妻子搬回家，他無意間看到他們的LINE甜蜜對話及性行為照片，才驚覺被戴綠帽，憤而提告求償70萬元。

對於上述指控，猛男辯稱，他是在今年1月中旬透過臉書社團結識美美，該社團強調由單身、單親男女組成，而且兩人剛認識時，也屢次確認雙方是單身、單親狀態，才開始建立感情交往，同居期間，家人與美美談心，「她都說與前夫個性不合，早已離婚」，況且如果真的是已婚女性，又怎麼會與其他人在外同居長達數個月。

猛男接著表示，他和美美因為個性不合，早在今年5、6月間分手，美美卻透過LINE持續傳送情人節快樂等訊息，他堅持不再維持男女關係，所以沒有回應，一切都是女方主動聯繫，並非是他故意去破壞別人的家庭和諧，他也是遭到欺騙，人夫對此求償顯然不合理。

台中地院法官認為，兩人是透過臉書社團認識，人夫雖然主張猛男已知美美已婚的身分，也應該負起舉證責任，但從現有證據來看，猛男顯然是誤信美美單身的說詞，確實不是故意侵害人夫的配偶權，最終裁定人夫敗訴，猛男免賠，全案仍可上訴。

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