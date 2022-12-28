躲當兵！台中男花3萬買「愛滋證明」　獲免役5個月後大反轉

記者黃翊婷／綜合報導

總統蔡英文拍板義務役役期恢復為1年，掀起各界熱議。而台中劉姓男子因為不想服兵役，花了3萬元購買「愛滋證明」，成功被判定為免役，躲掉4個月的兵役，結果卻在後續追蹤病情時，經醫院抽血戳破謊言，被台中地院法官依《妨害兵役治罪條例》判處有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元，還要乖乖服完兵役。

▲劉男花3萬元躲避服兵役。（示意圖／記者李毓康攝，與本文當事人無關。）

判決書中提到，劉男明知自己已達到役齡，竟以3萬元為代價，委託不明人士在2018年7月21日前往新北市泰山區衛生所，辦理愛滋感染之全國醫療服務卡申請，衛生所人員在不知情的情況下，誤將劉男當成真的罹患愛滋病，並於同年12月12日核發全國醫療服務證明卡。

劉男拿到證明卡之後，隨即在2019年1月2日向台中市龍井區公所辦理役男變更體位複檢申請，前往醫院複檢時，他拿出全國醫療服務證明卡，成功騙過兵役體檢醫師、兵役檢驗科科長、專員等人，並在2021年1月第213次役男體位審查會審核中獲判為免役體位。

劉男雖然躲過4個月的役期，但他在2021年6月15日收到台中市政府民政局通知，前往醫院抽血追蹤病情，卻被發現呈現人類免疫缺乏病毒感染陰性反應，也就是說，他根本沒有感染愛滋，這起事件才被揭穿。

劉男到案後坦承不諱，台中地院法官審理後依《妨害兵役治罪條例》第3條第4款役齡男子以不法方式變更體位避免徵兵處理罪，判處4個月有期徒刑，得易科罰金12萬元；另外，他先前躲過的役期仍要照實服完。