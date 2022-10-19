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想去開庭！他呆站法院門口　暖警沿路詢問...助失智律師平安返家

▲▼台中90歲老翁迷途答不出老家，卻一直遙望法院方向，原來是失智律師。（圖／民眾提供，下同）

▲▼台中90歲老翁迷途答不出老家，卻一直遙望法院方向，原來是失智律師。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市90歲姜姓老翁日前在台中地方法院前遊走，神情恍惚、嘴裡念念有詞，疑似失智，員警獲報到場，卻怎麼也問不出來老翁名字和住家，只見老翁一直遙望法院方向，推測住家應該不遠，於是邊攙扶老翁走路，邊詢問路人，不久，1名女子著急跑來，原是老翁曾是大律師，晚年有失智現象，趁她上廁所不注意就往外走，還好被及時發現。

▲▼台中90歲老翁迷途答不出老家，卻一直遙望法院方向，原來是失智律師。（圖／民眾提供，下同）

台中市警一分局西區派出所警員林川富、張淳鈞日前上午10時30分獲報，台中地方法院前有迷失老翁需要協助，警方趕到後發現，老翁在法院前遊走，嘴裡念念有詞，全身瑟瑟發抖，員警先是安撫老翁情緒，「伯伯你不要擔心，警察會協助你回家」，但耐心詢問老翁名字、住處，老翁完全沒反應，眼神卻是遙望法院附近的民宅。

警方推測老翁行動緩慢，不至於離家太遠，便攙扶老翁，循著他眼神的方向，挨家挨戶詢問是否有長者走失，不久，1名婦人從遠處著急跑來並拿著手機直拍說「謝謝你們！我帶他回家」，原來婦人是老翁妻子，她說，丈夫以前是執業律師，家就住在法院附近，如今年事已高，記憶力大不如前，「我才上個廁所他就跑不見了！」婦人還說之前就有走失狀況「我都找你們麻煩啦！真的不好意思！」，對於警方熱心協助不斷致謝。

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